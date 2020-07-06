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Эсфирь Майтоп назначена заместителем начальника Госуправления РА по строительству и ЖКХ
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20:10, 13 Июля 2020
Подписано Распоряжение Кабинете Министров Абхазии.
Сухум. 13 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Распоряжение Кабинета Министров РА о назначении Эсфирь Яковлевны Майтоп заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
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