14:26, 29 Июля 2020 122
14:16, 29 Июля 2020 143
13:36, 29 Июля 2020 415
12:41, 29 Июля 2020 162
11:36, 29 Июля 2020 153
20:26, 28 Июля 2020 586
20:02, 28 Июля 2020 478
20:00, 28 Июля 2020 570
18:50, 28 Июля 2020 368
17:52, 28 Июля 2020 331
14:50, 28 Июля 2020 496
14:03, 28 Июля 2020 481
11:46, 28 Июля 2020 410
20:37, 27 Июля 2020 576
20:19, 27 Июля 2020 586
19:51, 27 Июля 2020 521
18:39, 27 Июля 2020 487
17:00, 27 Июля 2020 668
16:49, 27 Июля 2020 667
16:38, 27 Июля 2020 520
15:52, 27 Июля 2020 569
15:30, 27 Июля 2020 631
15:05, 27 Июля 2020 570
13:51, 27 Июля 2020 540
13:19, 27 Июля 2020 832
Популярное
22.07.2020 2508
22.07.2020 1654
22.07.2020 1346
23.07.2020 1249
26.07.2020 1245
24.07.2020 1099
23.07.2020 1013
ЕС и ФАО доставили средства защиты растений абхазским фермерам
100
14:26, 29 Июля 2020
Поставка включает более 600 литров средств защиты растений.
Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в рамках Совместной программы ЕС-ООН по поддержке полевых школ фермеров и расширению сельского хозяйства поставила около одной тонны средств защиты растений партнерским организациям и фермерам Абхазии. Поставка включает 200 литров фунгицидов, предназначенных для ограничения вторичных грибковых поражений, вызванных Коричневым мраморным клопом (КМК).
Эта помощь передана Службе защиты растений, ведущей борьбу с мраморным клопом в Абхазии. Служба защиты растений и ФАО сотрудничают с 2018 года в борьбе с основными растительными и лесными инвазивными видами в Абхазии. Оставшаяся часть доставленной на этой неделе помощи, состоящей из более 600 литров средств защиты растений, будет распределена среди полевых школ фермеров для эффективной реализации агротехнических мероприятий и борьбы с вредителями и болезнями на уровне фермерских хозяйств.
«Интегрированная защита растений — это более эффективное использование средств, которыми мы располагаем для борьбы с вредителями и болезнями, и более рациональное использование химических веществ, таких как пестициды или фунгициды. В ФАО мы стремимся научить фермеров добиваться лучших результатов, используя меньше химикатов и тратя меньше денег», - пояснила Кыял Арабаева, и.о. руководителя проектного офиса ФАО в Сухуме.
За последнее десятилетие распространение инвазивных вредителей сильно повлияло на сельскохозяйственное производство в Абхазии. Начиная с 2018 года, при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС), ФАО оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по улучшению борьбы с основными вредителями - Коричневый мраморный клоп, Красный пальмовый долгоносик, Белая бабочка и Самшитовая огневка.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.