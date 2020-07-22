ЕС и ФАО доставили средства защиты растений абхазским фермерам

Поставка включает более 600 литров средств защиты растений.







Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в рамках Совместной программы ЕС-ООН по поддержке полевых школ фермеров и расширению сельского хозяйства поставила около одной тонны средств защиты растений партнерским организациям и фермерам Абхазии. Поставка включает 200 литров фунгицидов, предназначенных для ограничения вторичных грибковых поражений, вызванных Коричневым мраморным клопом (КМК).







Эта помощь передана Службе защиты растений, ведущей борьбу с мраморным клопом в Абхазии. Служба защиты растений и ФАО сотрудничают с 2018 года в борьбе с основными растительными и лесными инвазивными видами в Абхазии. Оставшаяся часть доставленной на этой неделе помощи, состоящей из более 600 литров средств защиты растений, будет распределена среди полевых школ фермеров для эффективной реализации агротехнических мероприятий и борьбы с вредителями и болезнями на уровне фермерских хозяйств.







«Интегрированная защита растений — это более эффективное использование средств, которыми мы располагаем для борьбы с вредителями и болезнями, и более рациональное использование химических веществ, таких как пестициды или фунгициды. В ФАО мы стремимся научить фермеров добиваться лучших результатов, используя меньше химикатов и тратя меньше денег», - пояснила Кыял Арабаева, и.о. руководителя проектного офиса ФАО в Сухуме.







За последнее десятилетие распространение инвазивных вредителей сильно повлияло на сельскохозяйственное производство в Абхазии. Начиная с 2018 года, при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС), ФАО оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по улучшению борьбы с основными вредителями - Коричневый мраморный клоп, Красный пальмовый долгоносик, Белая бабочка и Самшитовая огневка.