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Эрика Кварчия - первая абхазская спортсменка, выполнившая норматив мастера спорта России по настольному теннису
17:00, 15 Сентября 2019
Всероссийский традиционный турнир по настольному теннису прошёл в Сочи.
Сухум. 15 сентября. Апсныпресс. В Сочи прошел 49-й Всероссийский традиционный Сочинский турнир (мастерский) по настольному теннису.
В турнире принимали участие более 100 сильнейших спортсменов из 22 регионов России.
Соревнования проводились в мужском и женском одиночных разрядах, в женском и мужском парных разрядах, а также в смешанном парном разряде.
Первое место в смешанном парном разряде заняли Рамиль Матыгулин (Казань) и Эрика Кварчия (Самара).
Эрика выполнила норматив мастера спорта России.
По словам первого тренера Эрики Кварчия, президента Федерации настольного тенниса Абхазии, Эрика первая абхазская спортсменка, выполнившая норматив мастера спорта России по настольному теннису.
Сухум. 15 сентября. Апсныпресс. В Сочи прошел 49-й Всероссийский традиционный Сочинский турнир (мастерский) по настольному теннису.
В турнире принимали участие более 100 сильнейших спортсменов из 22 регионов России.
Соревнования проводились в мужском и женском одиночных разрядах, в женском и мужском парных разрядах, а также в смешанном парном разряде.
Первое место в смешанном парном разряде заняли Рамиль Матыгулин (Казань) и Эрика Кварчия (Самара).
Эрика выполнила норматив мастера спорта России.
По словам первого тренера Эрики Кварчия, президента Федерации настольного тенниса Абхазии, Эрика первая абхазская спортсменка, выполнившая норматив мастера спорта России по настольному теннису.
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