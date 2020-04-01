APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:37, 6 Апреля 2020 17
15:54, 6 Апреля 2020 95
15:02, 6 Апреля 2020 206
14:33, 6 Апреля 2020 103
13:49, 6 Апреля 2020 168
20:53, 5 Апреля 2020 588
19:43, 5 Апреля 2020 513
19:28, 4 Апреля 2020 567
17:02, 4 Апреля 2020 1190
20:12, 3 Апреля 2020 808
19:51, 3 Апреля 2020 1150
19:27, 3 Апреля 2020 601
18:13, 3 Апреля 2020 725
16:58, 3 Апреля 2020 820
12:03, 3 Апреля 2020 703
10:32, 3 Апреля 2020 1032
21:19, 2 Апреля 2020 988
20:02, 2 Апреля 2020 836
18:39, 2 Апреля 2020 870
18:14, 2 Апреля 2020 966
17:05, 2 Апреля 2020 1362
15:56, 2 Апреля 2020 674
15:39, 2 Апреля 2020 839
15:29, 2 Апреля 2020 630
14:35, 2 Апреля 2020 756

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Эльвира Арсалия: удаленные проекты… почему бы и нет?

Эльвира Арсалия: удаленные проекты… почему бы и нет?

85
15:54, 6 Апреля 2020
Эльвира Арсалия: удаленные проекты… почему бы и нет?
Деятельность учреждений культуры Абхазии приостановлена до 20 апреля.

Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Приказом министра культуры РА приостановлена деятельность учреждений культуры до 20 апреля. Приказ издан во исполнение Распоряжения и.о. Президента Абхазии, а также в целях защиты здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Министр культуры Эльвира Арсалия пояснила Приказ: «Все, что можно делать в удаленном режиме, разрешено. Но наши культурные учреждения в основном связаны со зрителями, посетителями и читателями. Это их основная форма работы, которая связана с посещением большого количества людей. А удаленные проекты… Почему бы и нет?»

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика