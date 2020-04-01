Эльвира Арсалия: удаленные проекты… почему бы и нет?

Деятельность учреждений культуры Абхазии приостановлена до 20 апреля.



Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Приказом министра культуры РА приостановлена деятельность учреждений культуры до 20 апреля. Приказ издан во исполнение Распоряжения и.о. Президента Абхазии, а также в целях защиты здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.



Министр культуры Эльвира Арсалия пояснила Приказ: «Все, что можно делать в удаленном режиме, разрешено. Но наши культурные учреждения в основном связаны со зрителями, посетителями и читателями. Это их основная форма работы, которая связана с посещением большого количества людей. А удаленные проекты… Почему бы и нет?»

