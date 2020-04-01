16:37, 6 Апреля 2020 17
15:54, 6 Апреля 2020 95
15:02, 6 Апреля 2020 206
14:33, 6 Апреля 2020 103
13:49, 6 Апреля 2020 168
20:53, 5 Апреля 2020 588
19:43, 5 Апреля 2020 513
19:28, 4 Апреля 2020 567
17:02, 4 Апреля 2020 1190
20:12, 3 Апреля 2020 808
19:51, 3 Апреля 2020 1150
19:27, 3 Апреля 2020 601
18:13, 3 Апреля 2020 725
16:58, 3 Апреля 2020 820
12:03, 3 Апреля 2020 703
10:32, 3 Апреля 2020 1032
21:19, 2 Апреля 2020 988
20:02, 2 Апреля 2020 836
18:39, 2 Апреля 2020 870
18:14, 2 Апреля 2020 966
17:05, 2 Апреля 2020 1362
15:56, 2 Апреля 2020 674
15:39, 2 Апреля 2020 839
15:29, 2 Апреля 2020 630
14:35, 2 Апреля 2020 756
Популярное
31.03.2020 1518
02.04.2020 1362
31.03.2020 1321
31.03.2020 1305
30.03.2020 1305
31.03.2020 1253
31.03.2020 1238
Эльвира Арсалия: удаленные проекты… почему бы и нет?
85
15:54, 6 Апреля 2020
Деятельность учреждений культуры Абхазии приостановлена до 20 апреля.
Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Приказом министра культуры РА приостановлена деятельность учреждений культуры до 20 апреля. Приказ издан во исполнение Распоряжения и.о. Президента Абхазии, а также в целях защиты здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Министр культуры Эльвира Арсалия пояснила Приказ: «Все, что можно делать в удаленном режиме, разрешено. Но наши культурные учреждения в основном связаны со зрителями, посетителями и читателями. Это их основная форма работы, которая связана с посещением большого количества людей. А удаленные проекты… Почему бы и нет?»
Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Приказом министра культуры РА приостановлена деятельность учреждений культуры до 20 апреля. Приказ издан во исполнение Распоряжения и.о. Президента Абхазии, а также в целях защиты здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Министр культуры Эльвира Арсалия пояснила Приказ: «Все, что можно делать в удаленном режиме, разрешено. Но наши культурные учреждения в основном связаны со зрителями, посетителями и читателями. Это их основная форма работы, которая связана с посещением большого количества людей. А удаленные проекты… Почему бы и нет?»
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.