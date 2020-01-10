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Елена Атепина: запланировано привести в порядок парк на улице Воронова
14:24, 16 Января 2020
Заместитель начальника коммунального управления г. Сухум рассказала о текущих и запланированных работах.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Заместитель начальника коммунального управления г. Сухум Елена Атепина прокомментировала Апсныпресс решения, принятые на совещании под руководством исполняющего обязанности главы столичной Администрации Кана Кварчия.
Елена Атепина рассказала о поручениях, сделанных по итогам совещания: «Нам даны поручения в соответствии с плановыми заданиями. Но идет и текущая работа, она не останавливалась. Продолжается уборка территорий, содержание зеленых насаждений, ремонт водосточных и канализационных сетей. В частности, ведутся работы по укладке асфальта и ремонту водостоков у кафе «Дэм», продолжается обрезка зеленых насаждений, олеандров сейчас на проспекте Аиааира, потом переходим на улицу Генерала Дбар. Также запланировано привести в порядок парк на улице Воронова».
(АП): и.о. главы Администрации Сухума Кварчия провел первое рабочее совещание в новом году, по итогам которого было намечено привести в порядок проспект Аиааира, площадь у кафе «Дэм». При этом Кан Кварчия сообщил, что приобретена спецтехника для МУП «Спецавтохозяйство Администрации г. Сухум».
Сухум. 16 января. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Заместитель начальника коммунального управления г. Сухум Елена Атепина прокомментировала Апсныпресс решения, принятые на совещании под руководством исполняющего обязанности главы столичной Администрации Кана Кварчия.
Елена Атепина рассказала о поручениях, сделанных по итогам совещания: «Нам даны поручения в соответствии с плановыми заданиями. Но идет и текущая работа, она не останавливалась. Продолжается уборка территорий, содержание зеленых насаждений, ремонт водосточных и канализационных сетей. В частности, ведутся работы по укладке асфальта и ремонту водостоков у кафе «Дэм», продолжается обрезка зеленых насаждений, олеандров сейчас на проспекте Аиааира, потом переходим на улицу Генерала Дбар. Также запланировано привести в порядок парк на улице Воронова».
(АП): и.о. главы Администрации Сухума Кварчия провел первое рабочее совещание в новом году, по итогам которого было намечено привести в порядок проспект Аиааира, площадь у кафе «Дэм». При этом Кан Кварчия сообщил, что приобретена спецтехника для МУП «Спецавтохозяйство Администрации г. Сухум».
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