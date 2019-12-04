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Елена Атепина: глубокую омолаживающую санитарную обрезку олеандров необходимо проводить раз в пять лет

16:36, 11 Декабря 2019
Елена Атепина: глубокую омолаживающую санитарную обрезку олеандров необходимо проводить раз в пять лет
В столице проводят омолаживающую санитарную обрезку олеандров.

Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Аманда Касландзия. В столице проводится омолаживающая санитарная обрезка олеандров. Председатель Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы Савелий Читанава и заместитель начальника коммунального управления Администрации Сухума Елена Атепина рассказали журналистам о необходимости проведения такой работы. 

Как пояснил Савелий Читанава: «Олеандр – средиземноморское растение, которое прекрасно прижилось в наших условиях и приобретает почти древовидную форму. Ежегодно должна проводиться обрезка этих растений, но по разным причинам эта работа не проводилась уже более двух лет. Столичная администрация обратилась к нам с письмом, а мы, в свою очередь, дали соответствующее заключение. Омолаживающая обрезка направлена на то, чтобы удалить постороннюю растительность, а также придать олеандрам более эстетичный вид». 



Елена Атепина также отметила важность обрезки: «Олеандры сильно разрослись и начали болеть. Прежде всего, эти работы нужны для обеспечения безопасности движения на дорогах, так как насаждения частично закрывают обзор. Для этого вида растений обязательна глубокая омолаживающая санитарная обрезка раз в пять лет. Действительно, сейчас у олеандров не очень эстетичный вид, но уже к весне появятся новые побеги, и они зацветут». 

Атепина сообщила, что санитарная обрезка олеандров уже проведена на столичной набережной, продолжаются работы на проспекте Леона.



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