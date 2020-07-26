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Экстренных кардиологических пациентов будет принимать Республиканская больница.
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18:22, 30 Июля 2020
Это решение связано с карантином в кардиологическом отделении Сухумской городской клинической больницы.
Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. В связи с закрытием на карантин сроком на один месяц кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, приём экстренных больных кардиологического профиля с 31 июля 2020 года будет осуществляться на базе Республиканской больницы.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. В связи с закрытием на карантин сроком на один месяц кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, приём экстренных больных кардиологического профиля с 31 июля 2020 года будет осуществляться на базе Республиканской больницы.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
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