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Экстренных кардиологических пациентов будет принимать Республиканская больница.

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18:22, 30 Июля 2020
Экстренных кардиологических пациентов будет принимать Республиканская больница.
Это решение связано с карантином в кардиологическом отделении Сухумской городской клинической больницы.

Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. В связи с закрытием на карантин сроком на один месяц кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, приём экстренных больных кардиологического профиля с 31 июля 2020 года будет осуществляться на базе Республиканской больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

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