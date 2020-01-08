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Главная / Новости / Русская версия / Экстренное заседание Совета безопасности РА 09.01.2020 г.

Экстренное заседание Совета безопасности РА 09.01.2020 г.

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17:05, 9 Января 2020
09.01.2020 г. прошло заседание Совета безопасности Республики Абхазия

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