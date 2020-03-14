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Эксперты ВОЗ: в Абхазии не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом

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16:20, 20 Марта 2020
Эксперты ВОЗ: в Абхазии не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом
Валерий Бганба заслушал отчёт экспертов ВОЗ по итогам работы в Абхазии.

Сухум. 20 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по итогам работы экспертов Всемирной организации здравоохранения в республике. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.

Как говорится в сообщении, Валерий Бганба поблагодарил экспертов за проделанную работу.

Представитель ПРООН Луиза Винтон отметила, что главным фактом, выявленным за дни работы на территории республики, стало то, что сегодня в стране не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Однако динамика во всём мире пока не спадает, и Абхазия должна реализовать все подготовительные мероприятия с целью снижения риска заболеваний. «Уверена, что результаты мониторинга наших экспертов представляют для вас интерес, более того, окажутся полезными и реализуемыми. Мы надеемся, что и в будущем сможем оказывать необходимую помощь», - сказала она.

Эксперты напомнили, что на мониторинг готовности к потенциальному проникновению вируса в Абхазию у них было всего 2 дня. Тем не менее, они успели осмотреть оснащение лабораторий при некоторых учреждениях, возможности самостоятельных лабораторий, а также познакомиться и обсудить с абхазскими специалистами первоочередную тактику при выявлении и лечении больных коронавирусом.

Координатор программы по готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ Василий Есенаманов доложил главе Правительства, что основной целью мониторинга и встреч с абхазскими медиками было определение краткой стратегии действий внутри страны на период пандемии в мире. По его словам, главное в текущий период – это быть готовым к четырём этапам: выявить, протестировать, изолировать и успешно пролечить больных. При этом эксперты ВОЗ подчеркнули, что к реализации мероприятий всех четырех этапов Абхазия готова.

Лабораторный эксперт ВОЗ Раду Коджокару отметил, что при нескольких лабораториях страны (в Республиканской больнице, СЭС, НИИ, ветеринарной службы) имеется базовое оснащение для проведения ПЦР диагностики сложного молекулярного типа, согласно стандартам международного качества.

Кроме того, эксперты отметили высокий уровень профессиональных знаний и готовность сотрудников лабораторий в случае необходимости проводить соответствующие исследования. Для решения оперативных задач уже сегодня необходимо всем лабораториям страны установить, как информационный, так и ресурсный обмен, провести инвентаризацию имеющихся запасов реагентов.

Эксперты ВОЗ в сфере лабораторных исследований заверили, что готовы осуществлять последующие консультации и рекомендации абхазским специалистам.

Также, обсуждая этапы изоляции и лечения пациентов, представители ВОЗ отметили, что Республиканский противотуберкулёзный диспансер, определённый Минздравом страны как потенциальное учреждение, готовое для приёма коронавирусных больных, безусловно, подходит для оказания помощи пациентам. По данным Минздравсоцобеспечения, в учреждении готово свыше 100 мест для интенсивной терапии.

В завершение встречи стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество и наметили план дистанционного взаимодействия.


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