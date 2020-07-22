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Эксперты Роспотребнадзора завершили трехдневную мониторинговую миссию в Абхазии
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16:49, 27 Июля 2020
Представители Роспотребнадзора рассказали Премьер-министру об итогах осуществления с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения.
Сухум. 27 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями делегации Роспотребнадзора, прибывшими в Абхазию с трехдневным рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кабмина.
На встрече присутствовали министр туризма Теймураз Хишба и главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Представители Роспотребнадзора рассказали премьер-министру об итогах осуществления с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения.
«В наши задачи по согласованию ведомств двух стран входило два пункта: совместная оценка эпидемиологической обстановки в Абхазии и анализ готовности объектов туристического назначения к работе в новых условиях. Мы посетили 25 объектов, среди них 19 объектов размещения туристов. Кроме того, удалось ознакомиться с условиями инфраструктуры популярных туристических маршрутов Абхазии», - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Нипиющая.
Участники встречи отметили, что помимо мониторинга на объектах осуществлялся инструктаж персонала.
«Качеством обустройства и возможностями большинства объектов мы довольны. Руководители предприятий с интересом встречали наши рекомендации. В основном, на местах речь шла о вопросах отлаженного механизма снабжения в сложных условиях. Для реализации всех мер на объектах нужны запасы рекомендуемых расходных материалов (дезинфицирующих растворов, средств защиты и пр)», - отметили представители Роспотребнадзора.
Главный санитарный врач РА Людмила Скорик добавила, что рекомендации, составленные Санитарной службой Минздрава Абхазии, были распространены по объектам турбизнеса. На момент осуществления мониторинга большая часть предписаний уже выполнялась.
Что касается оценки эпидемиологической обстановки в стране, эксперты отметили, что сейчас обстановка благоприятная. Однако ситуация может кардинально меняться за короткий отрезок времени.
В завершение встречи премьер-министр Александр Анкваб поблагодарил команду Роспотребнадзора за оказанное содействие в работе абхазских эпидемиологов. Он подчеркнул, что изложенные рабочей группой рекомендации будут выполнены.
В состав делегации вошли 4 российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Сухум. 27 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями делегации Роспотребнадзора, прибывшими в Абхазию с трехдневным рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кабмина.
На встрече присутствовали министр туризма Теймураз Хишба и главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Представители Роспотребнадзора рассказали премьер-министру об итогах осуществления с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения.
«В наши задачи по согласованию ведомств двух стран входило два пункта: совместная оценка эпидемиологической обстановки в Абхазии и анализ готовности объектов туристического назначения к работе в новых условиях. Мы посетили 25 объектов, среди них 19 объектов размещения туристов. Кроме того, удалось ознакомиться с условиями инфраструктуры популярных туристических маршрутов Абхазии», - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Нипиющая.
Участники встречи отметили, что помимо мониторинга на объектах осуществлялся инструктаж персонала.
«Качеством обустройства и возможностями большинства объектов мы довольны. Руководители предприятий с интересом встречали наши рекомендации. В основном, на местах речь шла о вопросах отлаженного механизма снабжения в сложных условиях. Для реализации всех мер на объектах нужны запасы рекомендуемых расходных материалов (дезинфицирующих растворов, средств защиты и пр)», - отметили представители Роспотребнадзора.
Главный санитарный врач РА Людмила Скорик добавила, что рекомендации, составленные Санитарной службой Минздрава Абхазии, были распространены по объектам турбизнеса. На момент осуществления мониторинга большая часть предписаний уже выполнялась.
Что касается оценки эпидемиологической обстановки в стране, эксперты отметили, что сейчас обстановка благоприятная. Однако ситуация может кардинально меняться за короткий отрезок времени.
В завершение встречи премьер-министр Александр Анкваб поблагодарил команду Роспотребнадзора за оказанное содействие в работе абхазских эпидемиологов. Он подчеркнул, что изложенные рабочей группой рекомендации будут выполнены.
В состав делегации вошли 4 российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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