Экономический прогноз от Беслана Барателия: если ситуация стабилизируется, то во втором полугодии экономика активизируется





Сухум. 24 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании состоялась пресс-конференция председателя Национального банка Республики Абхазия Беслана Барателия.





По просьбе журналистов Барателия дал краткую оценку нынешней экономической ситуации в стране: «Все мы являемся свидетелями необычных событий, которые охватили не только Абхазию, но и весь мир. И такая экономика, как абхазская, вследствие этих событий, оказалась наиболее уязвимой, поскольку она экспортоориентирована и сильно зависит от экспорто-импортных операций, а также страна не является эмитентом национальной валюты. Все эти условия сказываются негативно на нашей экономике. Недавно мы подводили итоги притока и оттока денег в Абхазию и из Абхазии (поступление средств в банковскую систему, денежные переводы и другие операции) за 5 месяцев 2020 года. Оказалось, что в Абхазию поступило более 9 млрд рублей. За этот же период из Абхазии ушло 11 млрд рублей. Таким образом, сальдо потока и оттока денег стало отрицательным, а объем денежной массы в стране сократился на 2 млрд рублей. Безусловно, это колоссальная сумма для нашей маленькой экономики. Сокращение объема денежной массы вызвало снижение предпринимательской активности, сокращение торговой выручки, поступлений в бюджет, дефицит денег в экономике. Мы очень надеемся, что ограничительные меры (вызванные пандемией COVID-19, - ред.) будут сняты и экономика быстро восстановится. Прогнозировать пока сложно, но если ситуация стабилизируется, то во втором полугодии можно активизировать всю эту деятельность».





Отвечая на вопрос журналиста о том, как выдержали банки Абхазии кризис, вызванный пандемией, Барателия отметил: «Банковский сектор тоже является видом предпринимательства, но в сфере оказания банковских услуг. Поэтому банки, как и другие предприятия, испытывают такие же сложности. Не бывает такого, чтобы все секторы экономики страдали, а банковский – устойчиво работал. Кроме того, ограничительные меры на границе и объявление карантинных мероприятий привели к паническим настроениям у населения, мы наблюдали небывалый всплеск обналичивания средств со счетов. Только за март 2020 года Национальный банк обеспечил наличность и выдал через банкоматы около 1 млрд 300 млн рублей. В апреле эта волна продолжилась, хотя объемы и сократились до 1 млрд 100 млн рублей. Но в целом, банковская система Абхазии выдержала».





Председатель Национального банка опроверг слухи о несанкционированном снятии средств со счетов пенсионеров: «В обществе бытует мнение, что все пенсионеры взяли дорогие кредиты, которые списывают с их пенсий. По итогам 5 месяцев работы программы зарплатного и пенсионного кредитования, на 1 июня только 2% пенсионеров брали кредиты, 98% пенсионеров кредитов не имеют. В некоторых случаях пенсионеры являются поручителями заемщиков, но даже в этом случае лишь 3% пенсионеров оказались поручителями. По статистике, всего в 0,6% случаев заемщик не оплачивает кредит в срок, и средства списываются с пенсии поручителя-пенсионера. Возможно, слух о масштабности этой проблемы вызван тем, что многие пенсионеры, чтобы уклониться от просьб заемщиков выступить в роли поручителя, говорят, что они уже являются поручителями или заемщиками? Это и создало в обществе подобные слухи».





Также, Барателия опроверг слух о том, что Национальный банк выдавал крупные кредиты госкомпаниям, которые не были возвращены: «Банк Абхазии не кредитует юридические лица, а только коммерческие банки. Национальный банк выдавал кредиты другим коммерческим банкам, которые выдавали кредиты рефинансирования госкомпаниям. Но эти кредиты возвращены вовремя, за исключением случаев, когда банковская лицензия была отозвана у таких банков, как Гагра-банк, Фининвест-банк, Инвест-банк, Леон-банк».





В ответ на вопрос о размере заработной платы председателя Банка Абхазии Барателия сообщил, что его зарплата составляет 85 тысяч рублей. При этом он отметил, что Банк не финансируется из госбюджета, а существует на собственные средства, полученные от коммерческой деятельности.