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Екатерина Бебия презентовала книгу «Дорога к вершине»

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13:47, 20 Июля 2020
Екатерина Бебия презентовала книгу «Дорога к вершине»
Книга посвящена известным людям Абхазии и Карачаево-Черкесии. 

Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба/Аманда Касландзия. В медиагентстве Sputnik Абхазия прошла презентация книги доктора филологических наук, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного журналиста Абхазии Екатерины Бебия «Дорога к вершине».

Книга посвящена известным людям Абхазии и Карачаево-Черкесии. Все очерки сопровождаются фотографиями, в большинстве своем из фото-архива  Екатерины Бебия. 

Тираж издания  -  400 экземпляров.  

Екатерина Бебия поблагодарила присутствующих: «Для меня, как для автора книги, её презентация является особенным днем.  Высокая оценка со стороны читателей - это не только заслуга автора, но и людей, которые помогали мне довести ее до конца».  

Бебия  особо отметила большую и кропотливую работу редакторов русского и абхазского изданий Татьяны Алексеевой и  Гунды  Адзынба. Компьютерной версткой книги занималась Наира Гунба. 

«Я очень трепетно отношусь ко всем героям моей книги. Все они занимают  определённое место в моей жизни», - сказала Бебия.  

Касаясь работы над книгой, редактор абхазской версии Гунда Адзинба отметила: «Я хорошо знаю процесс и большой труд, с которым  связаны написание  и выпуск книги. Работать с Екатериной Бебия очень комфортно.  Она с большим пониманием относится к работе редактора и принимает критику». 

Со своей стороны, председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков выразил благодарность Екатерине Бебия: «Огромное спасибо за  рассказы о нашей деятельности. В свою очередь, я хочу от всей души поздравить всех нас с этой интересной книгой».


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