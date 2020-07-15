Екатерина Бебия презентовала книгу «Дорога к вершине»

Книга посвящена известным людям Абхазии и Карачаево-Черкесии.



Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба/Аманда Касландзия. В медиагентстве Sputnik Абхазия прошла презентация книги доктора филологических наук, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного журналиста Абхазии Екатерины Бебия «Дорога к вершине».



Книга посвящена известным людям Абхазии и Карачаево-Черкесии. Все очерки сопровождаются фотографиями, в большинстве своем из фото-архива Екатерины Бебия.



Тираж издания - 400 экземпляров.



Екатерина Бебия поблагодарила присутствующих: «Для меня, как для автора книги, её презентация является особенным днем. Высокая оценка со стороны читателей - это не только заслуга автора, но и людей, которые помогали мне довести ее до конца».



Бебия особо отметила большую и кропотливую работу редакторов русского и абхазского изданий Татьяны Алексеевой и Гунды Адзынба. Компьютерной версткой книги занималась Наира Гунба.



«Я очень трепетно отношусь ко всем героям моей книги. Все они занимают определённое место в моей жизни», - сказала Бебия.



Касаясь работы над книгой, редактор абхазской версии Гунда Адзинба отметила: «Я хорошо знаю процесс и большой труд, с которым связаны написание и выпуск книги. Работать с Екатериной Бебия очень комфортно. Она с большим пониманием относится к работе редактора и принимает критику».



Со своей стороны, председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков выразил благодарность Екатерине Бебия: «Огромное спасибо за рассказы о нашей деятельности. В свою очередь, я хочу от всей души поздравить всех нас с этой интересной книгой».



