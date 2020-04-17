ЕДУМА объявило о дате начала месяца Рамадан

Мусульманский пост в месяц Рамадан начнется 24 апреля.







Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба официально объявил дату начала месяца Рамадан, первый день которого приходится на 24 апреля.







Как сообщил Апсныпресс муфтий Абхазии Тимур Дзыба: «Исходя из исламской традиции визуального наблюдения нового лунного месяца, начало Рамадана выпадает на 24 апреля. Поздравляю всех мусульман с наступлением месяца Рамадан, месяца поста, милостыни и безграничного прощения Всевышнего. Желаю всем крепкой веры, здоровья, терпения, мира и благополучия!».







При этом Дзыба отметил, что в мечетях Абхазии до 1 мая продолжается действие карантина, временно ограничивающего посещение мечетей для совершения коллективных молитв.







(АП): Согласно Корану, именно в месяц Рамадан людям было ниспослано это писание. На протяжении Рамадана мусульмане обязаны соблюдать пост, во время которого они воздерживаются от еды, питья и супружеской близости в светлое время суток. Пост могут не соблюдать только дети, пожилые люди, физически нездоровые и находящиеся в путешествии. Также, в этот месяц верующие чаще посещают мечети, чтобы совершать коллективные молитвы, и предаться чтению Корана. Помимо коллективных обязательных молитв, на протяжении Рамадана в мечети совершаются ночные добровольные молитвы. Следующий день после окончания Священного месяца для мусульман считается праздничным, когда каждый состоятельный мусульманин жертвует продукты питания в пользу неимущего, после чего в мечети совершается коллективная праздничная молитва.