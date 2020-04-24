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ЕДУМА и благотворительные фонды «Апсны» и «Мадонна Лили» оказали помощь продовольствием более 60 семьям мусульман
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13:17, 29 Апреля 2020
Акция приурочена к посту в месяц Рамадан.
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Единое духовное управление мусульман Абхазии совместно с благотворительными фондами «Апсны» и «Мадонна Лили» обеспечило продовольствием более 60 семей мусульман, постящихся в священный месяц Рамадан. Об этом Апсныпресс сообщил председатель ЕДУМА Тимур Дзыба.
Как отметил Дзыба: «В этом году пост совпал с эпидемией коронавируса в мире и введением карантина в республике, что усугубляет положение постящихся, многие из которых испытывают трудности, в связи с временной потерей заработка. Я выражаю глубокую признательность руководству благотворительных фондов «Апсны» и «Мадонна Лили», оказавшим существенную продовольственную помощь, а также волонтерам и активистам из числа мусульман Абхазии, которые организовали и провели сбор средств, закупку и доставку продуктов питания более 60-ти семьям мусульман Абхазии, соблюдающим пост в месяц Рамадан».
По словам Дзыба, в состав продовольственной корзины входят продукты первой необходимости – мука, рис, картофель, подсолнечное масло, яйца, крупы и другие необходимые продукты.
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Единое духовное управление мусульман Абхазии совместно с благотворительными фондами «Апсны» и «Мадонна Лили» обеспечило продовольствием более 60 семей мусульман, постящихся в священный месяц Рамадан. Об этом Апсныпресс сообщил председатель ЕДУМА Тимур Дзыба.
Как отметил Дзыба: «В этом году пост совпал с эпидемией коронавируса в мире и введением карантина в республике, что усугубляет положение постящихся, многие из которых испытывают трудности, в связи с временной потерей заработка. Я выражаю глубокую признательность руководству благотворительных фондов «Апсны» и «Мадонна Лили», оказавшим существенную продовольственную помощь, а также волонтерам и активистам из числа мусульман Абхазии, которые организовали и провели сбор средств, закупку и доставку продуктов питания более 60-ти семьям мусульман Абхазии, соблюдающим пост в месяц Рамадан».
По словам Дзыба, в состав продовольственной корзины входят продукты первой необходимости – мука, рис, картофель, подсолнечное масло, яйца, крупы и другие необходимые продукты.
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