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Эдуарду Нанба присвоено почётное звание «Народный артист Республики Абхазия»

16:01, 29 Ноября 2019
Эдуарду Нанба присвоено почётное звание «Народный артист Республики Абхазия»
Соответствующий Указ подписал Президент Рауль Хаджимба.

Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении Эдуарду Нанба почетного звания «Народный артист Республики Абхазия».

В Указе, в частности, говорится:

«За большой вклад в продвижение народной культуры, а также в развитие абхазского вокального искусства присвоить Нанба Эдуарду Ясоновичу почетное звание «Народный артист Республики Абхазия».

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