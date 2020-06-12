Джони Атумава назначен начальником Центра специального назначения СГБ Абхазии

Соответствующий Указ подписал Президент РА Аслан Бжания.



Сухум. 19 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ об освобождении полковника Рауля Харабуа от воинской должности начальника Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия.



Рауль Харабуа зачислен в распоряжение Председателя СГБ.



Этим же Указом Главы государства начальником Центра специального назначения Службы государственной безопасности назначен майор Атумава Джони Гарриевич.



(АП): Атумава Джони Гарриевич - родился 25 декабря 1979 года в г. Очамчыра Абхазской АССР.



В 2013 году окончил исторический факультет Абхазского государственного университета.



В 2016 году окончил педагогический факультет Абхазского государственного университета.



С 2000 года по 2003 год - тренер в спортивном клубе «Юниор» в г. Москве Российской Федерации.



С 2005 по 2010 год - работа в Государственной службе охраны РА.



С 2010 по 2014 год - Служба государственной безопасности РА.



С 2014 по 2019 год, с 1 мая 2020 года по настоящее время - Председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.



Трехкратный призер чемпионатов мира по карате, чемпион мира 2005 г. Заслуженный мастер спорта Республики Абхазия и России.



Женат, отец двоих детей.