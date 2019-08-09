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Джиоев: заход круизного лайнера «Князь Владимир» в Сухумский порт планируем начать в будущем году
20:05, 16 Августа 2019
В Кабмине обсудили оргинизацию круизного сообщения между Абхазией и Россией.
Сухум. 16 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров Абхазии завершилось совещание по вопросам организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации.
Как уточнил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарий Джиоев, подводя итоги совещания, заход круизного судна «Князь Владимир» в порт Сухум планируется начать в следующем году: «Давно готовим продолжение этой круизной линии. Уже несколько лет она работает в Российской Федерации, в Азово-Черноморском бассейне, и мы со следующего года планируем ее продлить до Сухума. Очевидно, что это будет очень востребованное направление».
Джиоев подчеркнул, что в ближайшее время все технические вопросы по организации круизного сообщения будут сняты: «Абхазская сторона в плане подготовки акватории Сухумского порта идет с опережением графика. Тестовый заход мы планируем в октябре. Нужно быть уверенными, что все технические вопросы решены, и капитан судна должен ознакомиться с акваторией порта. Это даст нам возможность со следующего года порядка 5 судозаходов осуществлять в Сухумский порт в течение навигации. Средняя загрузка каждого судазахода – 600-700 человек. Если мы будем видеть, что количество желающих больше, соответственно, сможем количество судозаходов увеличить. Уже сейчас мы формируем объем продаж билетов. После сегодняшнего совещания видим, что абхазская сторона готова».
Со своей стороны, председатель ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба отметил, что в дорожной карте по организации круизного сообщения между двумя странами оговаривается оптимизация паспортного контроля для пассажиров судна: «Это делается для того, чтобы максимально обеспечить возможность провести больше времени в стране, осматривая достопримечательности, а не тратить время на прохождение границы».
Ардзинба рассказал о проделанной работе: «За этот промежуток времени проделано немало. Первое, что нам надо было выполнить, – это провести исследования акватории порта, получить определенные снимки, изучить рельеф. Мы провели гидротехнические испытания, исследования причальных сооружений. В ближайшее время акватория будет готова к приему судна. Кроме того, проработан комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. При этом для проведения необходимых работ Ахазским морским пароходством был закуплен буксир нужной мощности, который соответствует всем современным требованиям».
Ардзинба подчеркнул: «Этот проект даст дополнительный импульс развитию экономики, поможет привлечь туристов. Все работы проведены за счет собственных средств, без привлечения внешних источников».
Сухум. 16 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров Абхазии завершилось совещание по вопросам организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации.
Как уточнил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарий Джиоев, подводя итоги совещания, заход круизного судна «Князь Владимир» в порт Сухум планируется начать в следующем году: «Давно готовим продолжение этой круизной линии. Уже несколько лет она работает в Российской Федерации, в Азово-Черноморском бассейне, и мы со следующего года планируем ее продлить до Сухума. Очевидно, что это будет очень востребованное направление».
Джиоев подчеркнул, что в ближайшее время все технические вопросы по организации круизного сообщения будут сняты: «Абхазская сторона в плане подготовки акватории Сухумского порта идет с опережением графика. Тестовый заход мы планируем в октябре. Нужно быть уверенными, что все технические вопросы решены, и капитан судна должен ознакомиться с акваторией порта. Это даст нам возможность со следующего года порядка 5 судозаходов осуществлять в Сухумский порт в течение навигации. Средняя загрузка каждого судазахода – 600-700 человек. Если мы будем видеть, что количество желающих больше, соответственно, сможем количество судозаходов увеличить. Уже сейчас мы формируем объем продаж билетов. После сегодняшнего совещания видим, что абхазская сторона готова».
Со своей стороны, председатель ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба отметил, что в дорожной карте по организации круизного сообщения между двумя странами оговаривается оптимизация паспортного контроля для пассажиров судна: «Это делается для того, чтобы максимально обеспечить возможность провести больше времени в стране, осматривая достопримечательности, а не тратить время на прохождение границы».
Ардзинба рассказал о проделанной работе: «За этот промежуток времени проделано немало. Первое, что нам надо было выполнить, – это провести исследования акватории порта, получить определенные снимки, изучить рельеф. Мы провели гидротехнические испытания, исследования причальных сооружений. В ближайшее время акватория будет готова к приему судна. Кроме того, проработан комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. При этом для проведения необходимых работ Ахазским морским пароходством был закуплен буксир нужной мощности, который соответствует всем современным требованиям».
Ардзинба подчеркнул: «Этот проект даст дополнительный импульс развитию экономики, поможет привлечь туристов. Все работы проведены за счет собственных средств, без привлечения внешних источников».
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