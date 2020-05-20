Джинджолия: объединение соотечественников для решения социальных проблем Абхазии – одна из главных задач фонда «Ашана»

Вопросы возможного сотрудничества фонда «Ашана» с соотечественниками, проживающими в Республике Турция, обсуждались на встрече в КБФ.



Сухум. 20 мая. Апсныпресс. В Культурно-благотворительном фонде «Ашана» прошла встреча с Советником по двусторонним отношениям Полномочного Представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике Астамуром Багателия и студенткой университета Сакарья (Турция) Элиф Аргун. ⠀



На встрече обсуждались вопросы возможного сотрудничества фонда «Ашана» с соотечественниками, проживающими в Республике Турция.



Руководитель Фонда Мактина Джинджолия поблагодарила Элиф Аргун за инициативу, благодаря которой нашими соотечественниками из Турции была оказана материальная помощь семье Нарта Гамгия (подопечного Фонда с диагнозом «Лейкоз»), также сумма в размере 65 000 руб. была передана в Фонд «Ашана». Средства пойдут на лечение Кесоу Лагиндзия. ⠀



Джинджолия также отметила, что Фонд будет рад продолжить партнёрские и дружеские отношения с Федерацией абхазских культурных центров в Турции в рамках подписанного в 2017 году Соглашения о сотрудничестве. ⠀ «Объединение соотечественников для решения социальных проблем Абхазии – одна из главных задач Фонда», – подчеркнула она. ⠀



Со своей стороны, Астамур Багателия заверил, что Федерация абхазских культурных центров готова сотрудничать и помогать Фонду в добрых делах, партнёрские отношения продолжатся и будут реализованы совместные проекты.

