APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
17:00, 22 Мая 2020 78
15:16, 22 Мая 2020 150
15:13, 22 Мая 2020 151
15:09, 22 Мая 2020 119
14:37, 22 Мая 2020 176
14:14, 22 Мая 2020 196
12:29, 22 Мая 2020 163
12:16, 22 Мая 2020 215
20:26, 21 Мая 2020 647
20:19, 21 Мая 2020 776
19:10, 21 Мая 2020 504
17:40, 21 Мая 2020 327
17:34, 21 Мая 2020 446
15:06, 21 Мая 2020 488
14:11, 21 Мая 2020 969
11:40, 21 Мая 2020 698
11:07, 21 Мая 2020 514
20:29, 20 Мая 2020 759
20:15, 20 Мая 2020 503
19:06, 20 Мая 2020 1442
17:16, 20 Мая 2020 543
15:26, 20 Мая 2020 465
15:05, 20 Мая 2020 772
19:21, 19 Мая 2020 1314
18:33, 19 Мая 2020 577

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Джемала Губаз представили коллективу Госкомитета по делам молодежи и спорта

Джемала Губаз представили коллективу Госкомитета по делам молодежи и спорта

78
17:00, 22 Мая 2020
Джемала Губаз представили коллективу Госкомитета по делам молодежи и спорта
Указом Президента  РА Аслана Бжания Джемал Губаз назначен председателем Госкомитета по делам молодежи  и спорта.

Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Первый вице-премьер Беслан Джопуа представил коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта нового руководителя Джемала Губаз.

Представляя нового председателя, Беслан Джопуа отметил важность развития спортивных направлений в молодёжной политике, воспитания социально активной и интегрированной молодёжи, прививание ценностных ориентаций молодому поколению.

«Актуальные проблемы молодежи во все времена отражали несовершенства и пороки всего общества. Поэтому решение задач по развитию молодежной политики окажет влияние на благосостояние всего социума. Выражаю благодарность руководству комитета, которое сегодня в этих тяжелых условиях занимается молодежью и спортом. Уверен, новый руководитель при поддержке коллектива будет идти к цели достижения высоких результатов по развитию абхазского спорта», – сказал Джопуа.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика