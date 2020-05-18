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Джемала Губаз представили коллективу Госкомитета по делам молодежи и спорта
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17:00, 22 Мая 2020
Указом Президента РА Аслана Бжания Джемал Губаз назначен председателем Госкомитета по делам молодежи и спорта.
Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Первый вице-премьер Беслан Джопуа представил коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта нового руководителя Джемала Губаз.
Представляя нового председателя, Беслан Джопуа отметил важность развития спортивных направлений в молодёжной политике, воспитания социально активной и интегрированной молодёжи, прививание ценностных ориентаций молодому поколению.
«Актуальные проблемы молодежи во все времена отражали несовершенства и пороки всего общества. Поэтому решение задач по развитию молодежной политики окажет влияние на благосостояние всего социума. Выражаю благодарность руководству комитета, которое сегодня в этих тяжелых условиях занимается молодежью и спортом. Уверен, новый руководитель при поддержке коллектива будет идти к цели достижения высоких результатов по развитию абхазского спорта», – сказал Джопуа.
Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Первый вице-премьер Беслан Джопуа представил коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта нового руководителя Джемала Губаз.
Представляя нового председателя, Беслан Джопуа отметил важность развития спортивных направлений в молодёжной политике, воспитания социально активной и интегрированной молодёжи, прививание ценностных ориентаций молодому поколению.
«Актуальные проблемы молодежи во все времена отражали несовершенства и пороки всего общества. Поэтому решение задач по развитию молодежной политики окажет влияние на благосостояние всего социума. Выражаю благодарность руководству комитета, которое сегодня в этих тяжелых условиях занимается молодежью и спортом. Уверен, новый руководитель при поддержке коллектива будет идти к цели достижения высоких результатов по развитию абхазского спорта», – сказал Джопуа.
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