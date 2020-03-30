Джансух Нанба: заработные платы сотрудников госучреждений поступят в срок

Валерий Бганба провел совещание Координационного штаба.



Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции 2019-nCoV.



Участники рабочей встречи обсудили эффективность режима Чрезвычайного положения, текущее состояние дел в медучреждениях, статистику обращений и сводку данных о проведённых лабораторных исследованиях на выявление коронавирусной инфекции.



Так, согласно отчёту министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакия, в республике лабораторная диагностика заражения коронавирусной инфекцией проведена 20 пациентам со схожей симптоматикой. Ответы исследований отрицательные.



Кроме того, Цахнакия проинформировал о готовности учреждений и маршрутизации больных. По словам министра, в республике 15 аппаратов искусственной вентиляции легких уже установлены в медучреждениях, ещё 4 в ближайшее время будут доставлены в Абхазию.



По итогам совещания, Валерий Бганба дал ряд поручений:

ГАИ и Государственному управлению РА по энергетике, транспорту и связи поручено обязать водителей частных автотранспортных средств, осуществляющих пассажирскую перевозку, строго соблюдать меры безопасности и носить средства защиты, находясь за управлением автомобиля;



силовым ведомствам, совместно с Минздравсоцобеспечения РА, с 31 марта организовать дежурство медицинских бригад при стационарных постах по республике для мониторинга состояния пассажиров и водителей и оказания первичной помощи в случае необходимости;



Министерству финансов и Государственному таможенному комитету РА проработать возможность временного снятия ввозных налоговых обязательств (пошлин и сборов) с предпринимателей, которые поставляют в страну продукты питания и медикаменты;



профильным органам рекомендовать банкам Абхазии рассмотреть возможность отсрочки ежемесячных платежей по частным потребительским кредитам без потери потребителем дополнительных финансовых средств.



При этом, член Координационного штаба, избранный вице-президент согласился с острой необходимостью подобных мер и выразили надежду на то, что представители банковского сообщества с пониманием отнесутся к финансовому положению граждан и рассмотрят возможность отсрочек уплаты долга на время введённых мер по защите населения от вируса.



В завершение встречи, участники обсудили некоторые дополнительные вопросы социальной сферы. В частности, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба отметил, что заработные платы сотрудников госучреждений поступят в срок, задержек по начислениям пенсий и прочих социальных пособий не предвидится ни в одном районе.

