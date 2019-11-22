Джансух Нанба: расходы, предусмотренные на функционирование органов исполнительной власти, увеличатся всего на 50 тысяч рублей

Вице-премьер, министр финансов дал пояснения по Республиканскому бюджету на 2020 год.

Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба прокомментировал законопроект «О Республиканском бюджете на 2020 год», принятый в Народном Собрании – Парламенте РА в первом чтении.

«Ряд вопросов, интересовавших депутатов Парламента, был связан с расходной частью бюджета на 2020 год. Хотелось бы дать более детализированную информацию по изменениям, которые ожидают нас в предстоящем году», - отметил министр.

Джансух Нанба пояснил финансирование, предусмотренное в законопроекте по разделу «Общегосударственные расходы»: «В итоговых общих цифрах мы видим увеличение суммы, по сравнению с предыдущим годом, на 338 миллионов рублей. Но расходы, предусмотренные на функционирование органов исполнительной власти, существенно не изменяются. Если говорить конкретно, речь идет об увеличении расходной части данного подраздела всего на 50 тысяч рублей. Также, предусматривается увеличение расходов на функционирование финансовых, таможенных и контрольных органов. Дело в том, что в рамках действующего законодательства, сотрудникам таможенных органов положено пенсионное обеспечение по мере выхода на пенсию, соответственно, суммы, которые предусмотрены в этом разделе, пойдут на покрытие пенсионного обеспечения бывших сотрудников таможенной службы. А наибольшую долю в расходах этого раздела составляет увеличение заработной платы. Это – софинансирование зарплат отдельных категорий бюджетников, которое предусмотрено в рамках Межправительственного соглашения с Российской Федерацией. Далее, после подписания соответствующих протоколов, эта сумма будет распределена по конкретным сферам, а именно: здравоохранение, культура, образование, социальная политика. Сотрудникам этих бюджетных направлений будет увеличена зарплата».



Министр сообщил о бюджете раздела «Национальная экономика»: «В общих цифрах мы видим сокращение на 925 миллионов. Здесь речь идет о внешней финансовой помощи, о сокращении Инвестиционной программы, которая на 2020 год составит 1,5 миллиарда рублей. Но есть одна особенность! Дело в том, что изначально было предусмотрено – в 2020 году Инвестпрограмма должна состоять из переходящих остатков 2018 года и суммы, запланированной на 2019 год. Еще одна статья расходов в этом разделе, которая существовала в 2019 году, но которой нет в 2020 году – это дополнительная финансовая помощь, выделенная на приобретение автобусов, специализированной техники для уборки мусора и машин скорой помощи. Это была разовая акция, исполненная в 2019 году, и, соответственно, не предусмотренная в 2020 году».



Также, Нанба рассказал о финансировании других социальнозначимых разделов бюджета.



По разделу «Здравоохранение»: «Хотел бы проинформировать наших граждан, что ни о каком сокращении финансирования сферы здравоохранения в целом по республике речи не идет. Напротив, государственные целевые программы по здравоохранению в этом году уже приняты, и в общей сложности на них планируется потратить на 33 миллиона рублей больше, чем в 2019. Сокращение, которое мы видим по итоговым цифрам – это выпадение внешней финансовой помощи, 50 миллионов рублей, которые были специально выделены в 2019 году на погашение задолженности Министерства здравоохранения, накопившейся на 1 января 2019 года. Ни в коей мере не правильно говорить, что собственные бюджетные ресурсы, направленные на эту сферу, сокращаются. Понимая всю приоритетность и важность этой сферы, безусловно, все необходимые для поддержания системы здравоохранения средства мы сохраняем в соответствующем виде».

По разделу «Социальная политика»: «Это раздел, который включает в себя нормативные публичные обязательства государства по выплатам пособий отдельным категориям граждан нашей страны. В 2019 году здесь также были осуществлены выплаты за счет внешней финансовой помощи – 51 миллион рублей в виде единовременной выплаты к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, по решению Правительства. На 2020 год таких выплат уже не предусматривается. Но стоит отметить, что тот объем расходов за счет собственных средств, который предполагается выплатить в 2020 году, выше, чем в 2019 году. В рамках раздела «Социальная политика» предусмотрены повышения выплат пособий инвалидам 1 группы Отечественной войны народа Абхзии, также появилась новая категория выплат – это пособие участникам войны в Афганистане. Все эти суммы предусмотрены и безусловно будут выплачены, как нормативные публичные обязательства, которым отдан наивысший приоритет в расходной части бюджета».



Кроме того, Джансух Нанба прокомментировал штатную оптимизацию центральных органов государственного управления: «В рамках исполнения Указа Президента об оптимизации штатной численности, идет активная работа. В ближайшее время все центральные органы государственного управления, которых касается данная оптимизация, представят свои проекты по сокращению штатов. И в Правительстве будут приниматься решения по штатным проектам».

