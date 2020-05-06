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Джансух Нанба назначен заместителем Руководителя Администрации Президента
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17:38, 12 Мая 2020
Соответствующий Указ подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания заместителем Руководителя Администрации Президента назначен Джансух Эдуардович Нанба.
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания заместителем Руководителя Администрации Президента назначен Джансух Эдуардович Нанба.
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