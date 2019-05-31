APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:25, 5 Июня 2019 141
15:00, 5 Июня 2019 755
13:20, 5 Июня 2019 974
09:13, 5 Июня 2019 341
16:33, 4 Июня 2019 265
15:55, 4 Июня 2019 588
15:12, 4 Июня 2019 206
14:39, 4 Июня 2019 546
10:13, 4 Июня 2019 233
19:32, 3 Июня 2019 501
18:01, 3 Июня 2019 605
16:51, 3 Июня 2019 415
16:18, 3 Июня 2019 430
15:01, 3 Июня 2019 257
11:26, 3 Июня 2019 269
17:39, 2 Июня 2019 494
13:21, 2 Июня 2019 768
09:04, 2 Июня 2019 273
20:19, 1 Июня 2019 178
16:44, 1 Июня 2019 416
12:00, 1 Июня 2019 357
18:29, 31 Мая 2019 494
15:01, 31 Мая 2019 295
14:28, 31 Мая 2019 633
13:07, 31 Мая 2019 1127

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Джансух Нанба: мы планируем направить дополнительно более 110 миллионов рублей на повышение зарплаты основных категорий работников госучреждений

Джансух Нанба: мы планируем направить дополнительно более 110 миллионов рублей на повышение зарплаты основных категорий работников госучреждений

597
18:01, 3 Июня 2019
Джансух Нанба: мы планируем направить дополнительно более 110 миллионов рублей на повышение зарплаты основных категорий работников госучреждений
Министр финансов прокомментировал размеры надбавок к заработной плате для работников госучреждений.

Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба прокомментировал решение Кабинета Министров РА о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений, которое было принято по поручению Президента Абхазии и в рамках реализации Соглашения между РА и РФ «О порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан».

Так, решением Кабмина РА расходы на повышение заработной платы работникам социального блока были распределены по следующим направлениям:
– здравоохранение – 15 143,0 тыс. рублей;
– культура, искусство, средства массовой информации – 4 580,0 тыс. рублей;
– физическая культура, спорт и молодежная политика – 2 061,0 тыс. рублей;
– социальная политика – 1 016,0 тыс. рублей;
– дотация местным бюджетам – 87 500,0 тыс. рублей.

При этом Нанба пояснил: «В рамках Соглашения мы планируем направить дополнительно за счет средств Российской Федерации чуть более 110 миллионов рублей на повышение заработной платы отдельным категориям сотрудников бюджетных организаций. Парламенту предлагается принять корректировки к Закону «О Республиканском бюджете» на 2019 год. Как только данные изменения в Закон будут приняты, у нас появится возможность для осуществления выплат. Как известно, перерасчет будет производиться за период с 1 января 2019 года».

Нанба назвал конкретные цифры: «Педагогические работники образовательных учреждений общего образования, целевые показатели на 2019 год – среднемесячная заработная плата должна достичь 12 тысяч 827 рублей. Понятно, что даже в ныне действующей структуре кто-то получает 10 тысяч, а кто-то 14 тысяч рублей. И наша задача, если зарплата не достигает среднемесячного показателя, увеличить ее в целом. Нельзя сказать, сколько конкретно получит человек, перерасчет и конкретные показатели производятся и определяются внутри организации. Мы же говорим об общих целевых значениях. Все категории прописаны в Соглашении. Их 11 – это педработники образовательных учреждений общего образования, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, далее идут преподаватели-мастера производственного обучения, преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования, научные сотрудники, врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, работники учреждений культуры и работники, занимающие должность «служащий социальный работник». Мы пишем по каждой категории до какого процента будет увеличение. По первой категории увеличение уровня заработной платы до 10%, по второй – до 33%, по 7 категории – это врачи, до 50%, по 10 категории – работники культуры – до 100%».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика