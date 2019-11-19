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Джансух Нанба: доходы Госбюджета увеличатся по сравнению с 2019 годом на 40,5 миллионов рублей

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13:14, 21 Ноября 2019
Джансух Нанба: доходы Госбюджета увеличатся по сравнению с 2019 годом на 40,5 миллионов рублей
В Парламенте начали обсуждать Республиканский бюджет.

Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии обсудили Законопроект «О Республиканском бюджете на 2020 год».

Документ представил министр финансов Джансух Нанба: «Общий объем Государственного бюджета на 2020 год по доходам должен составить 10 262 013,7 тысяч рублей и по расходам – 10 515 690,7 тысяч рублей. Дефицит Госбюджета РА – 253 677 тысяч рублей».

При этом министр подчеркнул, что доходы Госбюджета в 2020 году должны увеличиться, по сравнению с 2019 годом, на 40,5 миллионов рублей. Министр назвал прогнозируемые показатели Республиканского бюджета: «Общий объем доходов Республиканского бюджета на 2020 год – 8 115 485,3 тысячи рублей, в том числе, финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии – 3 264 629,7 тысяч рублей, а также в целях реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы – 1 500 000 тысяч рублей. Общий объем расходов Республиканского бюджета – 8 348 430 тысяч рублей. Размер дефицита Республиканского бюджета – 232 944, 7 тысяч рублей».

Обсуждая законопроект, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что документ поступил в Парламент в установленные сроки.

При этом, депутат Рауль Лолуа высказал несогласие с концепцией и структурой Республиканского бюджета.

Председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике Валерий Агрба также обратил внимание на увеличение общегосударственных расходов и сокращение финансирования на здравоохранение и социальную политику.

Со своей стороны, Джансух Нанба пояснил: «Большая доля увеличения общегосударственных расходов приходится на софинансирование, которое должна произвести абхазская сторона в рамках реализации Соглашения с РФ об увеличении зарплат бюджетникам».

Кроме того, депутаты поставили вопрос о включении в Инвестпрограмму таких работ, как реконструкция Республиканской детской больницы и благоустройство Сухума. Для решения этих вопросов было предложено делегировать на заседание Межправкомиссии представителей Парламента.

Также, министр финансов прокомментировал финансирование, которое предусмотрено выделить на развитие сельского хозяйства. По его словам, на эти цели в Республиканском бюджете заложено всего 15 миллионов рублей. «Существовавшие сельскохозяйственные программы оказались крайне неэффективными и надо с этим разбираться. Кредиты, взятые людьми на льготных условиях, под 6% годовых, на различные сельскохозяйственные проекты, не возвращены, цели проектов – не достигнуты. Соответствующее обращение в Прокуратуру по этому поводу есть», – сказал Нанба.

Тем не менее, вице-спикер Саид Харазия не согласился с сокращением финансирования сельского хозяйства. По его словам, развитие сельского хозяйства – это вопрос продовольственной безопасности страны, поэтому в Республиканском бюджете должны быть увеличены расходы по этой статье, а также расходы Министерства обороны.

Законопроект был принят в первом чтении 24 голосами «за» при 5 голосах «против».

На сессии Народного Собрания – Парламента РА также были приняты в первом чтении бюджеты внебюджетных фондов.

При этом, представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба пояснил новый статус фондов: «Внебюджетные фонды – это самостоятельные юридические лица, они не включены в структуру министерств, которые стали только учредителями новых госучреждений. Это сделано для того, чтобы привести деятельность фондов в соответствие с действующим законодательством».

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