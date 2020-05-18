Движение «Мы вместе» об итогах: мы проделали эту работу для нашей страны, для всех нас!

Представители общественного движения «Мы вместе» дали пресс-конференцию.







Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На пресс-конференции представители общественного движения «Мы вместе» подвели итоги работы. Движение было создано для защиты населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и, в частности, для мобилизации финансовых ресурсов, обеспечения медучреждений страны медикаментами и необходимыми средствами.







Во встрече приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РА Джансух Нанба, министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия, предприниматели, инициаторы движения, представители Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.







Председатель движения «Мы вместе» Николай Ачба, открывая встречу, поблагодарил всех, кто внес свой вклад в сбор средств: «Мы проделали эту работу для нашей страны, для всех нас. Основную сумму собрали очень быстро, и участвовали в этом разные люди, разные компании. Были люди, которые даже не верили в существование вируса, но все равно внесли свой вклад. Мы старались, чтобы все было максимально открыто».







Николай Ачба сообщил: «Например, Фонд имени Келешбея Чачба внес 15 миллионов рублей, а кто-то вложил 10-50 тысяч рублей. Но нужно понимать, какое сейчас время – всем без исключения тяжело, многие находятся в трудном финансовом положении и, тем не менее, они внесли свой вклад. Мы благодарны каждому».







Координатор движения Борис Барциц привел цифры: «На сегодняшний день собрана сума 56 668 255 рублей. К движению присоединились 88 участников, оказавших финансовую помощь. Общая сумма затрат составила 54 942 857. 55 рублей».







Барциц пояснил: «Средства были направлены на приобретение медикаментов, медицинского оборудования, систем тестирования и компьютерного томографа. Учитывая ситуацию с закрытием границ, с запретом на вывоз из РФ определенного перечная медицинских изделий и средств защиты, со сложностями их закупки, мы взяли на себя ответственность оказать содействие Оперативному штабу. Серьезную помощь в доставке и приобретении грузов оказала Московская абхазская диаспора. Хочу поблагодарить их за проделанную работу».







Министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия также поблагодарил участников движения за серьёзную поддержку. «Но расслабляться рано, эпидемия не завершилась и не завершится в ближайшее время. Меры, которые приняты, должны соблюдаться. Также, на спецсчёт Минздрава поступили от Русской общины Абхазии 9 миллионов 150 тысяч рублей, которые были направлены на приобретение медицинского оборудования. Будем работать и дальше сообща», - сказал министр здравоохранения.







Кроме того, Джансух Нанба передал слова благодарности Президента Республики Абхазия и всего руководства страны. Он подчеркнул, что проделана огромная работа, ее результаты налицо и достойны самой высокой оценки.