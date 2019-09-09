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Движение матерей Абхазии призвало ветеранов Отечественной войны сделать шаг к согласию и примирению
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16:07, 13 Сентября 2019
Заявление Республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».
Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. Республиканское движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» выступило с заявлением, в котором выразило глубокую обеспокоенность по поводу сложившейся политической и общественной напряженности, в связи с несогласием кандидата в Президенты РА Алхаса Алексеевича Квициниа с итогами второго тура президентских выборов, в котором он набрал наименьшее количество голосов.
В заявлении, в частности, говорится:
«Как отмечают все Международные наблюдатели, выборы прошли с соблюдением всех правовых норм, международных стандартов и процедур, в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
9 сентября 2019 года ЦИК РА объявил официальные итоги голосования, по результатам которых избранным Президентом Республики Абхазия считается Рауль Джумкович Хаджимба.
С переизбранием на второй срок Рауля Хаджимба поздравили первые лица нашего стратегического партнера – России, руководители республик Северного Кавказа, общественные, политические деятели ряда стран. Особо ценно, что с итогами выборов согласны страны, признавшие Республику Абхазия.
Однако, от оппозиционных сил звучат высказывания и призывы, которые могут дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.
Мы, матери Абхазии, обращаемся и призываем ветеранов Отечественной войны народа Абхазии к благоразумию, спокойствию, проявить мудрость, вспомнить весь героический путь народа Абхазии, который ценой невосполнимых потерь обрел Свободу и Независимость своей страны.
Сделайте еще один мужественный шаг к согласию и примирению! Только в единстве наша сила!»
Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. Республиканское движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» выступило с заявлением, в котором выразило глубокую обеспокоенность по поводу сложившейся политической и общественной напряженности, в связи с несогласием кандидата в Президенты РА Алхаса Алексеевича Квициниа с итогами второго тура президентских выборов, в котором он набрал наименьшее количество голосов.
В заявлении, в частности, говорится:
«Как отмечают все Международные наблюдатели, выборы прошли с соблюдением всех правовых норм, международных стандартов и процедур, в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
9 сентября 2019 года ЦИК РА объявил официальные итоги голосования, по результатам которых избранным Президентом Республики Абхазия считается Рауль Джумкович Хаджимба.
С переизбранием на второй срок Рауля Хаджимба поздравили первые лица нашего стратегического партнера – России, руководители республик Северного Кавказа, общественные, политические деятели ряда стран. Особо ценно, что с итогами выборов согласны страны, признавшие Республику Абхазия.
Однако, от оппозиционных сил звучат высказывания и призывы, которые могут дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.
Мы, матери Абхазии, обращаемся и призываем ветеранов Отечественной войны народа Абхазии к благоразумию, спокойствию, проявить мудрость, вспомнить весь героический путь народа Абхазии, который ценой невосполнимых потерь обрел Свободу и Независимость своей страны.
Сделайте еще один мужественный шаг к согласию и примирению! Только в единстве наша сила!»
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