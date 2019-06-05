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Две золотые и две серебряные: абхазские спортсмены – призеры Республиканского турнира по вольной борьбе в Чечне
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14:34, 10 Июня 2019
Тренируют спортсменов Джон Партанадзе и Адам Цвейба.
Сухум. 10 июня. Апсныпресс. В Чеченской Республике прошел открытый Республиканский турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие около 300 спортсменов из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Якутии, Ставропольского края, а также борцы Гудаутской детско-юношеской спортивной школы.
По итогам турнира абхазские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали.
Первые места заняли Алан Герзмава в весовой категории 32 кг и Ренат Цугба в весовой категории до 38 кг.
Вторые места у Даната Партанадзе в весовой категории до 24 кг и Алима Аргун в весовой категории до 41 кг.
Тренируют спортсменов Джон Партанадзе и Адам Цвейба.
Сухум. 10 июня. Апсныпресс. В Чеченской Республике прошел открытый Республиканский турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие около 300 спортсменов из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Якутии, Ставропольского края, а также борцы Гудаутской детско-юношеской спортивной школы.
По итогам турнира абхазские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали.
Первые места заняли Алан Герзмава в весовой категории 32 кг и Ренат Цугба в весовой категории до 38 кг.
Вторые места у Даната Партанадзе в весовой категории до 24 кг и Алима Аргун в весовой категории до 41 кг.
Тренируют спортсменов Джон Партанадзе и Адам Цвейба.
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