Две золотые и две серебряные: абхазские спортсмены – призеры Республиканского турнира по вольной борьбе в Чечне

Тренируют спортсменов Джон Партанадзе и Адам Цвейба.



Сухум. 10 июня. Апсныпресс. В Чеченской Республике прошел открытый Республиканский турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие около 300 спортсменов из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Якутии, Ставропольского края, а также борцы Гудаутской детско-юношеской спортивной школы.



По итогам турнира абхазские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали.



Первые места заняли Алан Герзмава в весовой категории 32 кг и Ренат Цугба в весовой категории до 38 кг.



Вторые места у Даната Партанадзе в весовой категории до 24 кг и Алима Аргун в весовой категории до 41 кг.



Тренируют спортсменов Джон Партанадзе и Адам Цвейба.