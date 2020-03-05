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Двадцать пять градусов тепла в Абхазии 10 марта

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15:42, 9 Марта 2020
Двадцать пять градусов тепла в Абхазии 10 марта
Ночью и утром возможен туман. 

Сухум. 9 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать обширное барическое поле пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман. 

Атмосферное давление пониженное – 758 мм рт. ст. 

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с. 

Температура воздуха ночью +10+15°С, днем +20+25°С. 

Температура морской воды +9°С. 

В столице переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман. 

Температура воздуха ночью +13°С, днем +24°С.

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