15:26, 20 Мая 2020
15:05, 20 Мая 2020 52
19:21, 19 Мая 2020 983
18:33, 19 Мая 2020 374
18:17, 19 Мая 2020 540
16:48, 19 Мая 2020 451
16:16, 19 Мая 2020 397
14:48, 19 Мая 2020 290
13:43, 19 Мая 2020 447
08:26, 19 Мая 2020 502
21:13, 18 Мая 2020 305
20:03, 18 Мая 2020 590
19:31, 18 Мая 2020 601
18:34, 18 Мая 2020 574
16:58, 18 Мая 2020 2949
14:25, 18 Мая 2020 632
14:03, 18 Мая 2020 514
14:00, 18 Мая 2020 392
13:26, 18 Мая 2020 797
20:09, 15 Мая 2020 1641
15:10, 15 Мая 2020 1050
15:01, 15 Мая 2020 876
14:04, 15 Мая 2020 1412
13:18, 15 Мая 2020 1044
Популярное
18.05.2020 2951
13.05.2020 2562
13.05.2020 1802
13.05.2020 1685
15.05.2020 1641
15.05.2020 1412
14.05.2020 1348
14.05.2020 1335
13.05.2020 1299
Двадцать первого мая в Абхазии жарко: +29°С
15:26, 20 Мая 2020
Атмосферное давление – нестабильное.
Сухум. 20 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Абхазии окажется под влиянием переднего сектора циклона и усиленного выноса тёплого воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков, поздним вечером местами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер от слабого до умеренного - 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью + 13 +18° С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды + 18°С.
В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью + 18°С, днем +29°С.
Сухум. 20 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Абхазии окажется под влиянием переднего сектора циклона и усиленного выноса тёплого воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков, поздним вечером местами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер от слабого до умеренного - 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью + 13 +18° С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды + 18°С.
В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью + 18°С, днем +29°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.