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Двадцать первого мая в Абхазии жарко: +29°С

15:26, 20 Мая 2020
Двадцать первого мая в Абхазии жарко: +29°С
Атмосферное давление – нестабильное.

Сухум. 20 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Абхазии окажется под влиянием переднего сектора циклона и усиленного выноса тёплого воздуха с юга. Ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков, поздним вечером местами возможен слабый дождь.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер от слабого до умеренного - 2–7 м/с.

Температура воздуха ночью + 13 +18° С, днем +24 +29°С.

Температура морской воды + 18°С.

В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью + 18°С, днем +29°С.

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