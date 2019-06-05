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Двадцать девять градусов тепла в Абхазии 7 июня

15:13, 6 Июня 2019
Двадцать девять градусов тепла в Абхазии 7 июня
Днем преимущественно ясная погода.

Сухум. 6 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления. Ночью и утром ожидается переменная облачность, местами возможен туман, днем преимущественно ясная погода.

Атмосферное давление – 761 мм р.с., будет медленно расти.

Ветер слабый и умеренный - 2–7 м/с.

Температура воздуха ночью +17 +22°С, днем +24 +29°С.

Температура морской воды + 21°С.

В столице переменная облачность, ночью и утром возможен туман, днем преимущественно ясная погода.

Температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.

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