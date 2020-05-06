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Двадцать четыре градуса тепла в Абхазии 14 мая

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14:45, 13 Мая 2020
Двадцать четыре градуса тепла в Абхазии 14 мая
Температура морской воды +16°С.

Сухум. 13 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Абхазии окажется под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.    

Атмосферное давление – 764 мм рт/ст.  

Ветер от слабого до умеренного – 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +10+15°С, днем +19+24°С.

Температура морской воды +16°С.

В столице переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +15°С, днем +23°С.

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