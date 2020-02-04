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Два «золота» и две «бронзы» привезли юные абхазские спортсмены из Адыгеи
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14:55, 10 Февраля 2020
Тренируют спортсменов Игорь Берая и Мераб Хашба.
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. В Тахтамукайском районе Республики Адыгея прошел турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный 77-летию освобождения Тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков.
В турнире приняли участие 230 спортсменов из всех регионов России, в том числе 5 спортсменов из Республики Абхазия.
По итогам соревнования в копилке у команды Абхазии две золотые и две бронзовые медали.
Первые места заняли Даниель Допуа (в/к-28 кг) и Сандро Жиба (в/к-30 кг).
На третьем месте - Кемал Кецба (в/к-22 кг) и Нестор Арлан (в/к-26 кг).
Тренируют спортсменов Игорь Берая и Мераб Хашба.
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. В Тахтамукайском районе Республики Адыгея прошел турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный 77-летию освобождения Тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков.
В турнире приняли участие 230 спортсменов из всех регионов России, в том числе 5 спортсменов из Республики Абхазия.
По итогам соревнования в копилке у команды Абхазии две золотые и две бронзовые медали.
Первые места заняли Даниель Допуа (в/к-28 кг) и Сандро Жиба (в/к-30 кг).
На третьем месте - Кемал Кецба (в/к-22 кг) и Нестор Арлан (в/к-26 кг).
Тренируют спортсменов Игорь Берая и Мераб Хашба.
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