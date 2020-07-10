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Достигнута договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Абхазию
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11:01, 16 Июля 2020
Министр иностранных дел Республики Абхазия встретился с руководителем Роспотребнадзора в Москве.
Сухум. 16 июля. Апсныпресс. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Как говорится в сообщении, стороны обсудили текущую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в Абхазии и России и меры, предпринимаемые странами по недопущению распространения инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.
Достигнута предварительная договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Республику Абхазия в целях совместного мониторинга ситуации на месте.
Подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально-техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции.
Сухум. 16 июля. Апсныпресс. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Как говорится в сообщении, стороны обсудили текущую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в Абхазии и России и меры, предпринимаемые странами по недопущению распространения инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.
Достигнута предварительная договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Республику Абхазия в целях совместного мониторинга ситуации на месте.
Подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально-техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции.
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