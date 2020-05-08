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Доставлена еще одна партия гуманитарного груза от движения «Мы -вместе»
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12:06, 8 Мая 2020
Общая сумма, на которую приобретен груз, 1 386 750 рублей.
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. В Гудаутскую центральную районную больницу и в инфекционную больницу Сухума доставлен гуманитарный груз, закупленный специалистами Министерства здравоохранения РА на средства движения предпринимателей Абхазии «Мы - вместе». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
В сообщении говорится, что поставка включает в себя специализированные функциональные кровати и медицинские матрасы различной модификации, прикроватные тумбы, комплекты постельного белья (для взрослых и детей), подушки, одеяла и полотенца, а также специальные средства связи для врачей с пациентами в палатах.
Общая сумма, на которую приобретен груз, 1 386 750 рублей.
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