16:27, 27 Февраля 2020 52
15:50, 27 Февраля 2020 82
11:43, 27 Февраля 2020 156
10:44, 27 Февраля 2020 390
10:33, 27 Февраля 2020 227
10:29, 27 Февраля 2020 158
09:00, 27 Февраля 2020 159
18:14, 26 Февраля 2020 441
16:24, 26 Февраля 2020 444
14:15, 26 Февраля 2020 830
14:05, 26 Февраля 2020 499
13:49, 26 Февраля 2020 377
13:06, 26 Февраля 2020 353
12:51, 26 Февраля 2020 760
21:13, 25 Февраля 2020 719
14:51, 25 Февраля 2020 641
14:44, 25 Февраля 2020 367
14:17, 25 Февраля 2020 491
13:53, 25 Февраля 2020 414
12:26, 25 Февраля 2020 636
21:52, 24 Февраля 2020 958
18:39, 24 Февраля 2020 497
16:10, 24 Февраля 2020 667
15:48, 24 Февраля 2020 530
15:42, 24 Февраля 2020 504
Популярное
21.02.2020 1162
21.02.2020 1121
21.02.2020 1072
21.02.2020 1002
24.02.2020 958
26.02.2020 830
Дороги, электросети, школа, детсад, больницы – Тимур Агрба рассказал о работах по Инвестпрограмме
16:27, 27 Февраля 2020
Начальник Государственного управления РА по строительству проинформировал о завершении работ по Инвестпрограмме 2017-2019 гг. и о начале выполнения Инвестпрограммы 2020-2022 гг.
Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Начальник Государственного управления Республики Абхазия по строительству Тимур Агрба на брифинге рассказал о работах, которые ведутся в рамках Инвестпрограммы 2017-2019 гг.
Агрба сообщил об объектах, находящихся на стадии завершения: «Сегодня мы получили акт ввода в эксплуатацию детского сада в городе Очамчыра. В гагрской средней школе №1, думаю, в течение двух недель основные виды работ будут завершены. Не завершен капитальный ремонт улицы Гумская, которая ведет в село Каман, проект реализован на 60%. Планируется, что с апреля, как позволят погодные условия, будут возобновлены работы по укладке асфальтобетонной смеси. Завершается капремонт распределительных сетей электроснабжения по всем районам Абхазии. Это был крупномасштабный проект в рамках Инвестпрограммы. Ведутся работы по реконструкции канализационных насосных станций в городе Гагра – 4 из 5 уже завершены, последняя КНС – на стадии завершения, в ближайшем будущем объект будет введен в эксплуатацию. Продолжаются работы на очистных сооружениях в городе Гагра – это еще один масштабный проект, который реализуется в течение двух Инвестиционных программ, 2017-2019 и 2020-2022 годов. В Гудаутском районе, в селах Мгудзырхуа, Куланырхуа, Дурипш и Абгархук ведутся работы по прокладке водопроводных сетей. Планируется в ближайшее время завершить первый этап работ, на втором этапе начнется строительство разводящих сетей. Продолжается реконструкция Ткуарчалской ЦРБ, строительно-монтажные работы выполнены на 70-75% и в ближайшее время, по словам генерального подрядчика госкомпании «Апсныргылара», они будут завершены, после чего планируется заказать медицинское оборудование. В мае объект должны сдать в эксплуатацию».
Кроме того, Агрба рассказал о работах, запланированных в рамках Инвестиционной программы 2020-2022 годов: «Могу выделить следующие объекты из списка: в городе Сухум – строительство детской республиканской больницы, в городе Новый Афон – капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей. Предполагается также начать первый этап строительства очистных сооружений в селе Приморское. У нас очень много автомобильных дорог, поэтому 30% всей Инвестпрограммы – это капремонт автодорог. Так, предполагается капитальный ремонт центральной автодороги, которая ведет в РУП ОП «Курорт Пицунда», капитальное покрытые дороги в поселке Цандрипш, в городе Сухум – улица Джонуа, Абазинская, Гулия, это в 2021-2022 годах. В 2020 году на этих же улицах предполагается замена всех коммуникаций».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.