Дороги, электросети, школа, детсад, больницы – Тимур Агрба рассказал о работах по Инвестпрограмме

Начальник Государственного управления РА по строительству проинформировал о завершении работ по Инвестпрограмме 2017-2019 гг. и о начале выполнения Инвестпрограммы 2020-2022 гг.







Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Начальник Государственного управления Республики Абхазия по строительству Тимур Агрба на брифинге рассказал о работах, которые ведутся в рамках Инвестпрограммы 2017-2019 гг.







Агрба сообщил об объектах, находящихся на стадии завершения: «Сегодня мы получили акт ввода в эксплуатацию детского сада в городе Очамчыра. В гагрской средней школе №1, думаю, в течение двух недель основные виды работ будут завершены. Не завершен капитальный ремонт улицы Гумская, которая ведет в село Каман, проект реализован на 60%. Планируется, что с апреля, как позволят погодные условия, будут возобновлены работы по укладке асфальтобетонной смеси. Завершается капремонт распределительных сетей электроснабжения по всем районам Абхазии. Это был крупномасштабный проект в рамках Инвестпрограммы. Ведутся работы по реконструкции канализационных насосных станций в городе Гагра – 4 из 5 уже завершены, последняя КНС – на стадии завершения, в ближайшем будущем объект будет введен в эксплуатацию. Продолжаются работы на очистных сооружениях в городе Гагра – это еще один масштабный проект, который реализуется в течение двух Инвестиционных программ, 2017-2019 и 2020-2022 годов. В Гудаутском районе, в селах Мгудзырхуа, Куланырхуа, Дурипш и Абгархук ведутся работы по прокладке водопроводных сетей. Планируется в ближайшее время завершить первый этап работ, на втором этапе начнется строительство разводящих сетей. Продолжается реконструкция Ткуарчалской ЦРБ, строительно-монтажные работы выполнены на 70-75% и в ближайшее время, по словам генерального подрядчика госкомпании «Апсныргылара», они будут завершены, после чего планируется заказать медицинское оборудование. В мае объект должны сдать в эксплуатацию».







Кроме того, Агрба рассказал о работах, запланированных в рамках Инвестиционной программы 2020-2022 годов: «Могу выделить следующие объекты из списка: в городе Сухум – строительство детской республиканской больницы, в городе Новый Афон – капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей. Предполагается также начать первый этап строительства очистных сооружений в селе Приморское. У нас очень много автомобильных дорог, поэтому 30% всей Инвестпрограммы – это капремонт автодорог. Так, предполагается капитальный ремонт центральной автодороги, которая ведет в РУП ОП «Курорт Пицунда», капитальное покрытые дороги в поселке Цандрипш, в городе Сухум – улица Джонуа, Абазинская, Гулия, это в 2021-2022 годах. В 2020 году на этих же улицах предполагается замена всех коммуникаций».