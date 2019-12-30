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Доплаты к абхазским пенсиям в бюджете 2020 года увеличатся на 100%
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13:50, 30 Декабря 2019
Парламентарии приняли законопроект «О Республиканском бюджете» в окончательном чтении.
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На внеочередной сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты рассмотрели законопроект «О Республиканском бюджете» во втором чтении.
Предваряя обсуждение документа, спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что законопроект был рассмотрен на расширенном заседании профильного Комитета с привлечением представителей Министерства финансов и Контрольной палаты.
Представила законопроект председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. По ее словам, ряд поправок Комитета коснулись пенсий граждан Абхазии, не получающих пенсии иностранного государства.
Согласно Соглашению с Россией по софинансированию заработной платы отдельной категории бюджетников, сумма зарплат должна увеличиться на 453 млн рублей. Таким образом, после распределения по районам доходы местных бюджетов вырастут на 39 млн рублей.
«Соответственно, доходная часть Государственного бюджета составит 10 млрд 301 млн рублей, расходная часть составит 10 млрд 604 млн рублей, дефицит - 302 млн рублей. При этом доплаты к местным пенсиям увеличатся на 100%. Республиканский бюджет по доходам составит 8 млрд 115 млн рублей, по расходам - 8 млрд 397 млн рублей, дефицит - 281 млн рублей. Межбюджетный трансферт Пенсионному фонду составит 17 млн рублей»,- пояснила Смыр.
Как отметил спикер Парламента, бюджет 2020 года, в предложенном варианте, станет самым социально ориентированным бюджетом за последние 10 лет.
Законопроект принят парламентариями во втором и окончательном чтении.
Кроме того, на сессии парламентарии приняли бюджеты внебюджетных фондов.
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На внеочередной сессии Народного Собрания - Парламента РА депутаты рассмотрели законопроект «О Республиканском бюджете» во втором чтении.
Предваряя обсуждение документа, спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что законопроект был рассмотрен на расширенном заседании профильного Комитета с привлечением представителей Министерства финансов и Контрольной палаты.
Представила законопроект председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. По ее словам, ряд поправок Комитета коснулись пенсий граждан Абхазии, не получающих пенсии иностранного государства.
Согласно Соглашению с Россией по софинансированию заработной платы отдельной категории бюджетников, сумма зарплат должна увеличиться на 453 млн рублей. Таким образом, после распределения по районам доходы местных бюджетов вырастут на 39 млн рублей.
«Соответственно, доходная часть Государственного бюджета составит 10 млрд 301 млн рублей, расходная часть составит 10 млрд 604 млн рублей, дефицит - 302 млн рублей. При этом доплаты к местным пенсиям увеличатся на 100%. Республиканский бюджет по доходам составит 8 млрд 115 млн рублей, по расходам - 8 млрд 397 млн рублей, дефицит - 281 млн рублей. Межбюджетный трансферт Пенсионному фонду составит 17 млн рублей»,- пояснила Смыр.
Как отметил спикер Парламента, бюджет 2020 года, в предложенном варианте, станет самым социально ориентированным бюджетом за последние 10 лет.
Законопроект принят парламентариями во втором и окончательном чтении.
Кроме того, на сессии парламентарии приняли бюджеты внебюджетных фондов.
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