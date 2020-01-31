Донорство крови будет регулироваться законодательно

В первом чтении принят законопроект «О донорстве крови и ее компонентов».



Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА началось обсуждение законопроекта «О донорстве крови и ее компонентов».



Представляя документ, председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия отметил: «При нашей численности в Абхазии нужно получать в год 5 тысяч донаций крови, но мы получаем 800 донаций в год. Это критический минимум».



По информации Джинджолия, законопроектом регламентируются условия переливания крови и ее компонентов, обеспечение безопасности жизни и здоровья доноров и реципиентов, их права и обязанности, устанавливаются требования к донорам. Документ определяет порядок осуществления государственного контроля в области обращения донорской крови, а также предусматривает введение внешнего контроля качества проводимых лабораторных исследований в области

донорства крови и ее компонентов.



Важным положением законопроекта является введение мер социальной поддержки, предоставляемых донору, безвозмездно сдавшему кровь и ее компоненты. Согласно положениям статьи о мерах социальной поддержки, донор, сдавший кровь и ее компоненты 10 и более раз, имеет право на бесплатное обследование общего анализа крови, глюкозы крови и уровня общего холестерина крови 1 раз в 6 месяцев.



В целях поощрения и мотивации граждан к донорству крови и увеличения показателей объемов сдаваемой крови законопроектом вводится звание «Почетный донор РА», которое присваивается донору, сдавшему кровь 40 и более раз.



Присвоение почетного звания предполагает награждение нагрудным знаком, а также единовременную денежную выплату.



В соответствии с законопроектом, создается единая база данных донорства крови, а также вводится аутодонорство (ред. - процедура заготовки собственных компонентов крови (эритроцитов) перед плановыми хирургическими вмешательствами с целью возмещения кровопотери) в целях предотвращения риска передачи инфекций, существенного уменьшения риска осложнений при проведении плановых медицинских вмешательств, сопровождающихся кровопотерей.



Законопроект принят в первом чтении.



