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Донорство крови будет регулироваться законодательно
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13:49, 7 Февраля 2020
В первом чтении принят законопроект «О донорстве крови и ее компонентов».
Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА началось обсуждение законопроекта «О донорстве крови и ее компонентов».
Представляя документ, председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия отметил: «При нашей численности в Абхазии нужно получать в год 5 тысяч донаций крови, но мы получаем 800 донаций в год. Это критический минимум».
По информации Джинджолия, законопроектом регламентируются условия переливания крови и ее компонентов, обеспечение безопасности жизни и здоровья доноров и реципиентов, их права и обязанности, устанавливаются требования к донорам. Документ определяет порядок осуществления государственного контроля в области обращения донорской крови, а также предусматривает введение внешнего контроля качества проводимых лабораторных исследований в области
донорства крови и ее компонентов.
Важным положением законопроекта является введение мер социальной поддержки, предоставляемых донору, безвозмездно сдавшему кровь и ее компоненты. Согласно положениям статьи о мерах социальной поддержки, донор, сдавший кровь и ее компоненты 10 и более раз, имеет право на бесплатное обследование общего анализа крови, глюкозы крови и уровня общего холестерина крови 1 раз в 6 месяцев.
В целях поощрения и мотивации граждан к донорству крови и увеличения показателей объемов сдаваемой крови законопроектом вводится звание «Почетный донор РА», которое присваивается донору, сдавшему кровь 40 и более раз.
Присвоение почетного звания предполагает награждение нагрудным знаком, а также единовременную денежную выплату.
В соответствии с законопроектом, создается единая база данных донорства крови, а также вводится аутодонорство (ред. - процедура заготовки собственных компонентов крови (эритроцитов) перед плановыми хирургическими вмешательствами с целью возмещения кровопотери) в целях предотвращения риска передачи инфекций, существенного уменьшения риска осложнений при проведении плановых медицинских вмешательств, сопровождающихся кровопотерей.
Законопроект принят в первом чтении.
Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА началось обсуждение законопроекта «О донорстве крови и ее компонентов».
Представляя документ, председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия отметил: «При нашей численности в Абхазии нужно получать в год 5 тысяч донаций крови, но мы получаем 800 донаций в год. Это критический минимум».
По информации Джинджолия, законопроектом регламентируются условия переливания крови и ее компонентов, обеспечение безопасности жизни и здоровья доноров и реципиентов, их права и обязанности, устанавливаются требования к донорам. Документ определяет порядок осуществления государственного контроля в области обращения донорской крови, а также предусматривает введение внешнего контроля качества проводимых лабораторных исследований в области
донорства крови и ее компонентов.
Важным положением законопроекта является введение мер социальной поддержки, предоставляемых донору, безвозмездно сдавшему кровь и ее компоненты. Согласно положениям статьи о мерах социальной поддержки, донор, сдавший кровь и ее компоненты 10 и более раз, имеет право на бесплатное обследование общего анализа крови, глюкозы крови и уровня общего холестерина крови 1 раз в 6 месяцев.
В целях поощрения и мотивации граждан к донорству крови и увеличения показателей объемов сдаваемой крови законопроектом вводится звание «Почетный донор РА», которое присваивается донору, сдавшему кровь 40 и более раз.
Присвоение почетного звания предполагает награждение нагрудным знаком, а также единовременную денежную выплату.
В соответствии с законопроектом, создается единая база данных донорства крови, а также вводится аутодонорство (ред. - процедура заготовки собственных компонентов крови (эритроцитов) перед плановыми хирургическими вмешательствами с целью возмещения кровопотери) в целях предотвращения риска передачи инфекций, существенного уменьшения риска осложнений при проведении плановых медицинских вмешательств, сопровождающихся кровопотерей.
Законопроект принят в первом чтении.
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