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Договору о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой – 27 лет!
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13:46, 22 Января 2020
Договор, подписанный во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., стал историческим шагом в развитии отношений между двумя государствами.
Сухум. 22 января. Апсныпресс. 22 января исполняется 27 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.
Как отмечается в пресс-релизе Министерства иностранных дел Абхазии:
«Договор, подписанный во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., стал историческим шагом в развитии отношений между двумя государствами. Он закрепил доверительный характер сотрудничества и определил сферы двусторонней кооперации.
На основе Договора впоследствии были заключены соглашения в самых разных областях, представляющих взаимный интерес. Сегодня межгосударственная договорно-правовая база насчитывает около 30 соглашений.
За время, прошедшее с момента подписания Договора, отношения между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой достигли высочайшего уровня. Ведется политический диалог, всестороннее взаимодействие развивается на основе дружбы и взаимопонимания.
Сложная международная обстановка еще более связывает Республику Абхазия и Приднестровье в вопросе защиты независимости и сохранении суверенитета.
Убеждены, что положительная динамика развития абхазо-приднестровских отношений будет продолжена и в дальнейшем».
Сухум. 22 января. Апсныпресс. 22 января исполняется 27 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.
Как отмечается в пресс-релизе Министерства иностранных дел Абхазии:
«Договор, подписанный во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., стал историческим шагом в развитии отношений между двумя государствами. Он закрепил доверительный характер сотрудничества и определил сферы двусторонней кооперации.
На основе Договора впоследствии были заключены соглашения в самых разных областях, представляющих взаимный интерес. Сегодня межгосударственная договорно-правовая база насчитывает около 30 соглашений.
За время, прошедшее с момента подписания Договора, отношения между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой достигли высочайшего уровня. Ведется политический диалог, всестороннее взаимодействие развивается на основе дружбы и взаимопонимания.
Сложная международная обстановка еще более связывает Республику Абхазия и Приднестровье в вопросе защиты независимости и сохранении суверенитета.
Убеждены, что положительная динамика развития абхазо-приднестровских отношений будет продолжена и в дальнейшем».
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