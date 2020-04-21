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Добровольцы из Северной Осетии поздравили Александра Анкваб с назначением на должность премьер-министра Абхазии
12:07, 25 Апреля 2020
«Мы верим, что опыт, знания и целеустремленность помогут Вам сделать все возможное для улучшения жизни людей и благополучия родной земли»,- отмечается в поздравлении.
Сухум. 25 апреля. Апсныпресс. И.о. председателя Северо-Осетинской региональной общественной организации участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Барс" Эльбрус Кусаев поздравил Александра Анкваб с назначением на должность премьер-министра РА:
«Уважаемый Александр Золотинскович! Ваше назначение Президентом РА, несомненно, является плодом доверия к Вам как надежному и перспективному руководителю. Мы, ветераны-добровольцы Северной Осетии, поддерживаем Вашу деятельность, направленную на подъем и укрепление экономики, решение важнейших социальных проблем республики.
Мы верим, что опыт, знания и целеустремленность помогут Вам сделать все возможное для улучшения жизни людей и благополучия родной земли.
Желам Вам добрых дел на благо абхазского народа, больших успехов в развитии и процветании родной республики, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»
Сухум. 25 апреля. Апсныпресс. И.о. председателя Северо-Осетинской региональной общественной организации участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Барс" Эльбрус Кусаев поздравил Александра Анкваб с назначением на должность премьер-министра РА:
«Уважаемый Александр Золотинскович! Ваше назначение Президентом РА, несомненно, является плодом доверия к Вам как надежному и перспективному руководителю. Мы, ветераны-добровольцы Северной Осетии, поддерживаем Вашу деятельность, направленную на подъем и укрепление экономики, решение важнейших социальных проблем республики.
Мы верим, что опыт, знания и целеустремленность помогут Вам сделать все возможное для улучшения жизни людей и благополучия родной земли.
Желам Вам добрых дел на благо абхазского народа, больших успехов в развитии и процветании родной республики, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»
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