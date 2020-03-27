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Добро спасёт мир: Эка Вардания бесплатно шьёт маски для населения
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14:54, 1 Апреля 2020
С начала введения карантина Эка сшила около 160 масок, которые бесплатно раздала людям.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба. Эка Вардания по образованию юрист, она никогда не шила, но научилась этому, когда появилась острая необходимость. О том, как адвокат сменила юридическую документацию на швейную машинку Апсныпресс рассказала сама Эка: «Перед тем, как начался ажиотажный спрос на медицинские маски, я смогла купить в «Мода-Тексе» только 15 штук, и решила раздать их своим близким. Я - юрист, никогда не шила, но поняла, что есть острая необходимость в масках, и надо научиться этому делу», - сказала Вардания.
Тем не менее, начать пошив было совсем непросто: «В «Мода-Тексе» есть ткань и резинки, но их не продают, так как они сами изготавливают маски. Я нашла машинку и стала шить из своих новых, неиспользованных простыней. Потом написала в соцсетях, что мне нужна ткань и резинки. Все мои знакомые узнали об этом, и люди начали приносить мне домой ткани, передавали через окно», - рассказала Вардания.
С начала введения карантина Эка Вардания сшила около 160 масок, которые она бесплатно раздала людям. Буквально вчера она передала представителям правоохранительных органов 50 масок. «Я буду шить маски, пока в этом есть необходимость», - сказала адвокат Эка Вардания.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба. Эка Вардания по образованию юрист, она никогда не шила, но научилась этому, когда появилась острая необходимость. О том, как адвокат сменила юридическую документацию на швейную машинку Апсныпресс рассказала сама Эка: «Перед тем, как начался ажиотажный спрос на медицинские маски, я смогла купить в «Мода-Тексе» только 15 штук, и решила раздать их своим близким. Я - юрист, никогда не шила, но поняла, что есть острая необходимость в масках, и надо научиться этому делу», - сказала Вардания.
Тем не менее, начать пошив было совсем непросто: «В «Мода-Тексе» есть ткань и резинки, но их не продают, так как они сами изготавливают маски. Я нашла машинку и стала шить из своих новых, неиспользованных простыней. Потом написала в соцсетях, что мне нужна ткань и резинки. Все мои знакомые узнали об этом, и люди начали приносить мне домой ткани, передавали через окно», - рассказала Вардания.
С начала введения карантина Эка Вардания сшила около 160 масок, которые она бесплатно раздала людям. Буквально вчера она передала представителям правоохранительных органов 50 масок. «Я буду шить маски, пока в этом есть необходимость», - сказала адвокат Эка Вардания.
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