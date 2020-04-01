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Добро объединяет людей и весь народ: волонтерское движение ширится

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18:53, 8 Апреля 2020
Добро объединяет людей и весь народ: волонтерское движение ширится
О работе волонтеров рассказали старшие специалисты Сухумского района и города Гал.

Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. Тамара Ачба. Службы социальной поддержки и граждане Абхазии продолжают оказывать помощь нуждающимся, в связи с введением чрезвычайного положения в стране.

Так, жители посёлка Агудзера своими силами раздают продукты малоимущим и пенсионерам. Одна из участниц благотворительной акции Элана Ласурия рассказала, что уже не первый год вместе со своей семьей оказывает гуманитарную помощь: «Организатором является Рауль Какалия, а также в акции участвуют предприниматели, отец Долмат – настоятель Агудзерского храма и 5 волонтёров, которые помогают доставлять помощь, среди них и мой супруг. Люди, которым доставляли гуманитарную помощь, безусловно, до слез были тронуты, в основном, это бездетные пенсионеры, которые находятся на строгом картине и за продуктами ходят крайне редко, а некоторые и вовсе не ходят. Наша команда будет продолжать свою работу и впредь».

При этом Элана Ласурия отметила: «К сожалению, есть негативные комментарии, которые мы получали в свой адрес. Пишут: зачем занимаетесь показухой? Отвечу: добром надо делиться, такие цепочки объединяют людей и весь народ».

Кроме того, в Гале, старший специалист городской службы социальной поддержки Натия Бобохия сообщила, что у них работают 9 специально обученных волонтёров, но нужны еще 3 волонтера. «В сёлах люди уже приготовились к режиму карантина. Мы выдаём помощь, продукты питания адресно, остро нуждающимся, после оценки ситуации в семье. Потому что, к сожалению, бывают случаи дезинформации, поступает много ложных звонков. Например, приезжаем по сигналу и совершенно случайно видим два мешка муки, лежащих на балконе. При этом люди говорят: да, мы купили муку, но вы дайте ещё. Некоторые называют один адрес, а оказывается, что человек живет совсем в другом районе», - сказала она. Как сообщила Бобохия, галские волонтеры уже обеспечили лекарствами и продуктами 48 семей.

Старший специалист службы социальной поддержки по Сухумскому району Айнар Гармелия рассказал, что их служба также собирает волонтёров, составляет списки нуждающихся, анализирует их и заносит в базу данных: «Наша деятельность в целом касается всех социально уязвимых семей. Но мы сами не оказываем им помощь, у службы нет таких ресурсов. Мы узнаём с помощью районной Администрации, в какой жизненной ситуации находится семья, часто выезжаем на место и лично оцениваем уровень жизни нуждающихся. После составления списков, связываемся с благотворительными фондами, узнаём, кому они уже оказали помощь и кому еще можно помочь. Также, есть много частных лиц, которые готовы оказать помощь, мы с ними поддерживаем связь». Гармелия сообщил, что на сегодняшний день в Сухумском районе 99 нуждающихся, из них помощь уже получили 40 семей.

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