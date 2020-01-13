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До выборов Президента его полномочия возложены на Валерия Бганба
13:45, 13 Января 2020
Соответствующее постановление принято на сессии Народного Собрание – Парламента РА.
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На внеочередной сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты проголосовали за 2 пункта повестки дня – отставку Президента Абхазии и назначение исполняющим обязанности главы государства.
Постановление «Об отставке Президента РА Рауля Хаджимба» представил депутат Дмитрий Дбар: «На основании обращения Президента РА Хаджимба Рауля Джумковича 12 января 2020 года в Народное Собрание – Парламент РА в соответствии со статьей 65 Конституции РА принять отставку Президента РА Хаджимба Рауля Джумковича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия».
Постановление «Об исполняющем обязанности Президента РА» представил депутат Валерий Агрба: «На основании обращения Президента РА от 12 января 2020 года в Народное Собрание – Парламент РА в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве. Народное Собрание - Парламент РА постановляет: в соответствии со статьей 66 и частью 1 статьи 67 Конституции РА до выборов нового Президента РА возложить полномочия и обязанности Президента РА на премьер-министра РА Бганба Валерия Рамшуховича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия».
Документы были приняты единогласно.
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На внеочередной сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты проголосовали за 2 пункта повестки дня – отставку Президента Абхазии и назначение исполняющим обязанности главы государства.
Постановление «Об отставке Президента РА Рауля Хаджимба» представил депутат Дмитрий Дбар: «На основании обращения Президента РА Хаджимба Рауля Джумковича 12 января 2020 года в Народное Собрание – Парламент РА в соответствии со статьей 65 Конституции РА принять отставку Президента РА Хаджимба Рауля Джумковича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия».
Постановление «Об исполняющем обязанности Президента РА» представил депутат Валерий Агрба: «На основании обращения Президента РА от 12 января 2020 года в Народное Собрание – Парламент РА в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве. Народное Собрание - Парламент РА постановляет: в соответствии со статьей 66 и частью 1 статьи 67 Конституции РА до выборов нового Президента РА возложить полномочия и обязанности Президента РА на премьер-министра РА Бганба Валерия Рамшуховича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия».
Документы были приняты единогласно.
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