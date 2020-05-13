До 1 июня продлены отдельные меры по защите населения Абхазии от коронавируса

Соответствующее Распоряжение подписал Президент РА Аслан Бжания.



Сухум. 14 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Распоряжение о дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной



инфекции COVID-19.

Как отмечается в документе, «на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан:



1. Продлить до 1 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).



Санитарно-эпидемиологическим службам систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков.

2. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 1 июня 2020 года.



3. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 1 июня 2020 года.



Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для целей, указанных в настоящем пункте.

4. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 1 июня 2020 года.



Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.

5. Запретить до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.



6. Ограничить до 1 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:



- работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

- водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

- машинистов грузовых поездов.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 1 июня 2020 года круглосуточное дежурство в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу медицинской бригады.

7. Обеспечить изоляцию граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.



Министерству иностранных дел Республики Абхазия информировать Министерство внутренних дел Республики Абхазия о лицах, получивших свидетельство на возвращение.

8. Запретить до 1 июня 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.



9. Возобновить с 15 мая 2020 года работу объектов общественного питания с расстановкой столов с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метров) с обязательным использованием обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Распоряжения.



10. Возобновить с 15 мая 2020 года междугородние пассажирские перевозки.



11. Запретить до 1 июня 2020 года работу спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.



12. Запретить до 1 июня 2020 года работу по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.



13. Запретить до 1 июня 2020 года деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).



14. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.



Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

15. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года.



16. Запретить деятельность детских дошкольных учреждений до 1 июня 2020 года.



17. Отменить занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно- эпидемиологических требований.



18. Отменить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно- эпидемиологических требований.



19. Запретить деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций) до 1 июня 2020 года.



20. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:



- главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 1 Распоряжения;

- Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2 и 3 Распоряжения;

- Министерство туризма Республики Абхазия – по реализации пунктов 4 и 5 Распоряжения;

- Служба государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации части 1 пункта 6 Распоряжения;

- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – по реализации части 2 пункта 6 Распоряжения;

- Министерство здравоохранения Республики Абхазия; Министерство внутренних дел Республики Абхазия; главы администраций районов – по реализации пункта 7 Распоряжения;

- Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 8 Распоряжения;

- главы администраций г. Сухум и районов; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 9, 11 и 12 Распоряжения;

- Министерство культуры Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 13 Распоряжения;

- Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 14 Распоряжения;

- Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 15 Распоряжения;

- Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия – по реализации пунктов 16-19 Распоряжения».