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Дмитрия Цимцба представили коллективу Госуправления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

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15:50, 23 Июня 2020
Дмитрия Цимцба представили коллективу Госуправления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Указом Президента РА Дмитрий Цимцба назначен начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Сухум. 23 июня. Апсныпресс. Первый вице-премьер Беслан Джопуа представил коллективу Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству нового начальника Дмитрия Цимцба.

Обращаясь к коллективу ведомства, первый вице-премьер отметил важность функций Управления в деле улучшения городской среды во всех районах Абхазии. «От работы вашего ведомства зависит образ населенного пункта, организация соответствующих условий жизни человека в нём. Сегодня стоят задачи разработки нормативно-правовой базы для регулирования государственной политики в сфере обустройства, правил и условий эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства. Надеюсь и уверен, что в этой работе опытный и профессиональный коллектив Управления станет рядом с назначенным руководителем»,- сказал Джопуа.

Экс-руководитель ведомства Игорь Миквабия поблагодарил коллектив за качественную работу, пожелал начальнику Управления удачи в реализации важных задач реализации государственной политики в сфере организации строительства объектов.

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