18:12, 19 Июня 2020 85
18:08, 19 Июня 2020 64
18:00, 19 Июня 2020 80
15:58, 19 Июня 2020 147
15:54, 19 Июня 2020 106
15:48, 19 Июня 2020 142
15:43, 19 Июня 2020 125
15:29, 19 Июня 2020 139
12:34, 19 Июня 2020 185
18:49, 18 Июня 2020 510
14:13, 18 Июня 2020 536
12:08, 18 Июня 2020 866
11:07, 18 Июня 2020 729
09:39, 18 Июня 2020 1091
20:30, 17 Июня 2020 423
18:57, 17 Июня 2020 731
18:19, 17 Июня 2020 764
17:50, 17 Июня 2020 916
16:54, 17 Июня 2020 703
16:45, 17 Июня 2020 574
14:53, 17 Июня 2020 806
12:54, 17 Июня 2020 426
19:31, 16 Июня 2020 1155
18:46, 16 Июня 2020 811
18:35, 16 Июня 2020 774
Популярное
12.06.2020 2465
12.06.2020 1572
12.06.2020 1414
12.06.2020 1263
16.06.2020 1156
18.06.2020 1093
12.06.2020 984
Дмитрий Цимцба возглавил Госуправление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
11
18:12, 19 Июня 2020
Указ об этом подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 19 июня. Апсныпресс. Указом Президента Абхазии Аслана Бжания начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назначен Цимцба Дмитрий Олегович.
Сухум. 19 июня. Апсныпресс. Указом Президента Абхазии Аслана Бжания начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назначен Цимцба Дмитрий Олегович.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.