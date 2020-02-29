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Дмитрий Песков об обращении Валерия Бганба: безусловно, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано

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13:43, 4 Марта 2020
Дмитрий Песков об обращении Валерия Бганба: безусловно, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано
Пресс-секретарь Президента России прокомментировал обращение и.о. Президента Абхазии.

Сухум. 4 марта. Апсныпресс. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение и.о. Президента Абхазии Валерия Бганба по поводу действий ряда СМИ РФ, распространяющих дезинформацию о состоянии здоровья кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания, которое было передано сегодня Чрезвычайному и Полномочному Посолу РФ в РА Алексею Двинянину на двусторонней встрече.

Обращение руководства Абхазии с просьбой возбудить дело об отравлении кандидата в Президенты РА Аслана Бжания будет доведено до руководства России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Это обращение, безусловно, будет по дипломатическим каналам доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано», - сказал Песков журналистам.

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