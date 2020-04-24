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Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии

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18:27, 30 Апреля 2020
Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии
Указ о министре внутренних дел подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре внутренних дел.

В тексте Указа говорится: 

«Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича».


(АП): Дбар Дмитрий Сергеевич родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет, Венгерской Народной Республики. В 2002 году окончил среднюю школу № 4 в городе Сухум.
 
2002-2004 гг. служба в рядах Вооружённых сил Республики Абхазия.

2004-2008 гг. обучение в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «экономист».

2005-2009 гг. служба в Государственной службе охраны Республики Абхазия.

2009-2014 гг. служба в Службе государственной безопасности Республики Абхазия.

В 2014 г. заместитель начальника криминальной милиции МВД Республики Абхазия.

2014-2015 гг. начальник УВД МВД Республики Абхазия по г. Сухум. 

В период с 14 мая 2015 года по 12 марта 2017 года занимался общественно-политической деятельностью, председатель Республиканской общественной организации «Кяразаа».
 
С апреля 2017 года по настоящее время - депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.
 
Воинское звание – подполковник.
 
Женат. Отец троих детей.

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