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Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии
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18:27, 30 Апреля 2020
Указ о министре внутренних дел подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре внутренних дел.
В тексте Указа говорится:
«Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича».
(АП): Дбар Дмитрий Сергеевич родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет, Венгерской Народной Республики. В 2002 году окончил среднюю школу № 4 в городе Сухум.
2002-2004 гг. служба в рядах Вооружённых сил Республики Абхазия.
2004-2008 гг. обучение в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «экономист».
2005-2009 гг. служба в Государственной службе охраны Республики Абхазия.
2009-2014 гг. служба в Службе государственной безопасности Республики Абхазия.
В 2014 г. заместитель начальника криминальной милиции МВД Республики Абхазия.
2014-2015 гг. начальник УВД МВД Республики Абхазия по г. Сухум.
В период с 14 мая 2015 года по 12 марта 2017 года занимался общественно-политической деятельностью, председатель Республиканской общественной организации «Кяразаа».
С апреля 2017 года по настоящее время - депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.
Воинское звание – подполковник.
Женат. Отец троих детей.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о министре внутренних дел.
В тексте Указа говорится:
«Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича».
(АП): Дбар Дмитрий Сергеевич родился 5 июля 1984 года в городе Кечкемет, Венгерской Народной Республики. В 2002 году окончил среднюю школу № 4 в городе Сухум.
2002-2004 гг. служба в рядах Вооружённых сил Республики Абхазия.
2004-2008 гг. обучение в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «экономист».
2005-2009 гг. служба в Государственной службе охраны Республики Абхазия.
2009-2014 гг. служба в Службе государственной безопасности Республики Абхазия.
В 2014 г. заместитель начальника криминальной милиции МВД Республики Абхазия.
2014-2015 гг. начальник УВД МВД Республики Абхазия по г. Сухум.
В период с 14 мая 2015 года по 12 марта 2017 года занимался общественно-политической деятельностью, председатель Республиканской общественной организации «Кяразаа».
С апреля 2017 года по настоящее время - депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.
Воинское звание – подполковник.
Женат. Отец троих детей.
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