Дмитрий Дбар рассказал о перспективах снижения преступности и законотворчестве

Министр внутренних дел РА дал пресс-конференцию.



Сухум. 9 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На пресс-конференции в пресс-центре АГТРК министр внутренних дел РА Дмитрий Дбар рассказал о работе ведомства за прошедшие 2 месяца.



Министр сообщил о проблемах борьбы с наркоторговцами: «Для разоблачения наркоторговцев нужно время и доказательная база, а также технические средства, которых в МВД нет. Сейчас по техническим способностям нас опережают наркоторговцы. С открытием границы, надеемся, что Российская Федерация поможет в данном вопросе, и тогда, я уверен, мы снизим продажу наркотиков в республике». При этом Дбар отметил, что, несмотря на проблемы финансирования, определенная работа уже проведена. Так, например, в Сухуме запущен пилотный проект патрулирования, и он дает положительный результат. Следующие этап – распространение этого опыта в Гагре, Пицунде и Цандрипше.



Отмечая необходимость реформирования ведомства, министр рассказал о законотворческой работе: «Подготовлены 14 законодательных инициатив, будем продвигать их через Генеральную прокуратуру. Есть очень большие проблемы в законах и, в частности, в законе «О милиции». Что касается, законопроекта «Об организованной преступности», он находится на рассмотрении в Народном Собрании – Парламенте РА. Данный закон нужно принимать, но он требует доработок. Считаю, что столько полномочий сотрудникам не нужно давать, они должны находить доказательную базу».



Дбар привел примеры: «Если даже мы ловим «воров в законе», то часто оказывается, что все они имеют инвалидность, которую скорее всего сделали за деньги. И получается, что на них уже не распространяется Административный кодекс. Мало того, если посадишь «вора в законе», начинают устраивать митинги. Население нужно к этому готовить, если мы строим демократическую республику».



Еще одна проблема, по мнению Дбар, нехватка мест заключения: «Нельзя сажать за разные виды преступлений в одну тюрьму. Так люди потом перенимают воровскую идеологию, становятся рецидивистами, они не исправляются. Кроме того, если мы посадили человека за проступок, то у него должен быть правильный режим. Судья, например, присуждает «строгий режим» или «колонию поселение», а они сидят все в одной камере. Это неправильно». По его словам, с РФ ведутся переговоры по поводу строительства тюрьмы, но необходимо, чтобы в стране была еще и колония. «Если колония будет у нас нормальная, и можно будет поместить туда 500-600 человек, то уровень преступности станет минимальным», – сказал министр.



Дбар привел статистику преступлений в период карантина в Сухуме: «Краж зафиксировано 9, раскрыто – 4, убийств и покушений на убийство – 2, раскрыты – 2, похищение граждан не имело места, преступления с тяжкими телесными повреждениями – 3, раскрыто – 2, разбойных нападений – 2, раскрыто – 1, незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия – 16, раскрыто – 12, незаконный оборот наркотиков – 11, раскрыто – 11. В общем, наблюдается спад преступности в Сухуме».



При этом, по его информации, в сутки сотрудники ставят на штрафстоянку до 30-40 машин.



Отдельно Дмитрий Дбар прокомментировал тему ношения оружия: «За 5 лет дано 2 267 разрешений на ношение оружия. Это катастрофа для нашей страны! 451 – это оружие наградное, которое принадлежало МВД, роздано 220 единиц. Сейчас, когда нам попадаются люди, имеющие разрешение на ношение оружия, мы забираем оружие, проверяем его по учетам в СГБ и МВД, и если оружие не имеет криминального следа, возвращаем его, но только на хранение, и будем в последующем проверять, как хранится. В данный момент разрешительная система ношения оружия опечатана и приводится в соответствие, поднимаются все документы, разрабатывается новое положение, где мы строго будем следить, кто получает и планирует получать разрешение на хранение и ношение оружия. На сегодняшний день изъято 17 единиц оружия».



Также, Дбар считает, что необходимо менять параметры разрешенного тонирования стекол в автотранспорте: «Мы хотим попросить Парламент, чтобы разрешили 50% тонировки, но в тоже время, важно устрожить контроль за соблюдением правил. Мы понимаем – страна южная и 50% тонировки не мешает увидеть человека в машине, не мешает обзору, то есть, для нашей работы – это не помеха. После принятия данного закона, руководство МВД будет проверять даже автотранспортные средства сотрудников, и у тех, кому не положено, будут сняты тонировки с предупреждением, а если не поймут, примем кадровые решения».



Комментируя факт стрельбы у дома Первого Президента Абхазии, Дбар подчеркнул: «Это – недопустимая вещь. Дом Первого Президента должен быть музеем, а не местом, где скрываются преступники!»

