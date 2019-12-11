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Для удобства пешеходов: в районе центрального рынка в Сухуме ведутся работы по укладке плитки и бордюров
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11:42, 17 Декабря 2019
Кроме того, планируется реконструкция остановки.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. По поручению исполняющего обязанности главы Администрации города Сухум Кана Кварчия, в районе центрального рынка, по улице Имама Шамиля, от улицы Ардзинба до проспекта Аиааира, ведутся работы по укладке плитки и бордюров. Об этом сообщает пресс-служба столичной Администрации.
Начальник ГУ «Горстрой» Астамур Пипия рассказал о том, что планируется также и реконструкция остановки, а для удобства пешеходов, в том числе и с ограниченными возможностями, будут сооружены пандусы. «Этот отрезок тротуара очень оживленный. Здесь несколько остановок по разным направлениям. Останавливаются и троллейбусы, и автобусы, и маршрутные такси. В прошлом году по улице Имама Шамиля уложили асфальт, но тротуары остались в прежнем неприглядном виде. Можно даже сказать, что их практически не было», - сказал Пипия.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. По поручению исполняющего обязанности главы Администрации города Сухум Кана Кварчия, в районе центрального рынка, по улице Имама Шамиля, от улицы Ардзинба до проспекта Аиааира, ведутся работы по укладке плитки и бордюров. Об этом сообщает пресс-служба столичной Администрации.
Начальник ГУ «Горстрой» Астамур Пипия рассказал о том, что планируется также и реконструкция остановки, а для удобства пешеходов, в том числе и с ограниченными возможностями, будут сооружены пандусы. «Этот отрезок тротуара очень оживленный. Здесь несколько остановок по разным направлениям. Останавливаются и троллейбусы, и автобусы, и маршрутные такси. В прошлом году по улице Имама Шамиля уложили асфальт, но тротуары остались в прежнем неприглядном виде. Можно даже сказать, что их практически не было», - сказал Пипия.
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