Для Республиканской детской больницы приобретен реанимобиль

Поставка осуществлена в рамках межведомственной целевой программы «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений».







Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Кабинет Министров Абхазии приобрел реанимобиль для Республиканской детской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.







Как говорится в сообщении, автомобиль скорой медицинской помощи для РДБ укомплектован мобильным реанимационным комплексом для транспортировки новорожденных AVIATOR с аппаратом ИВЛ HAMILTON T1. Стоимость специализированного транспорта составила 9 050 700 рублей.







«Наличие современных реанимационных комплексов крайне важно, как для всей медицины в целом, так и для неонатологии, в частности. Это приобретение для Минздрава Абхазии очередной позитивный шаг, который существенно поможет нашим медикам добиваться успеха в выполнении своих ежедневных задач», - отметил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.







Поставка осуществлена в рамках межведомственной целевой программы «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений». Общий объем финансирования программы на 2020 год составляет 15 000 000 рублей из средств Республиканского бюджета.