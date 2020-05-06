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Для Республиканской детской больницы приобретен реанимобиль
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10:53, 13 Мая 2020
Поставка осуществлена в рамках межведомственной целевой программы «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений».
Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Кабинет Министров Абхазии приобрел реанимобиль для Республиканской детской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Как говорится в сообщении, автомобиль скорой медицинской помощи для РДБ укомплектован мобильным реанимационным комплексом для транспортировки новорожденных AVIATOR с аппаратом ИВЛ HAMILTON T1. Стоимость специализированного транспорта составила 9 050 700 рублей.
«Наличие современных реанимационных комплексов крайне важно, как для всей медицины в целом, так и для неонатологии, в частности. Это приобретение для Минздрава Абхазии очередной позитивный шаг, который существенно поможет нашим медикам добиваться успеха в выполнении своих ежедневных задач», - отметил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.
Поставка осуществлена в рамках межведомственной целевой программы «Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений». Общий объем финансирования программы на 2020 год составляет 15 000 000 рублей из средств Республиканского бюджета.
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